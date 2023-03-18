Как и где белорусы могут получить шенген-визу 18.03.2023, 17:16

Эксперт рассказала о наиболее доступных вариантах.

Журналисты портала tochka.by поговорили с сотрудницей турфирмы о нынешней ситуации с оформлением виз в Европу. Она отмечает, что на самом деле вариантов открытия виз хватает – кто ищет, тот всегда найдет, особенно, если нет задачи экономить.

Главный запрос тот же: какие посольства с большей вероятностью дадут долгосрочный шенген. По оценкам собеседницы, с целью «туризм» получить визы стало сложнее. Лучше их делать по приглашению друзей, проживающих в конкретных странах.

Италия – самая открытая

По-прежнему хорошо открывает Италия, но иногда нестабильно. К тому же несколько месяцев в посольстве этой страны не предоставляют места по цели «туризм»: отправляют всех в визовый центр.

Через агентства это обойдется в сумму от 300 евро, а по срокам – не раньше марта. Напрямую можно оформить визы по приглашению друзей или родственников – граждан Италии.

Испания может стать активнее ближе к турсезону

Ради штампа для поездки в Испанию белорусы ездят подаваться в Москву. Некоторые компании даже организовывают туры для получения визы. Их стоимость – от 500 рублей.

«Испанцы всегда лучше ставили ближе к туристическому сезону. Думаю, в этом году будет также. Сейчас много однократок и виз на месяц, но так было в этот период и раньше», – отмечает представитель туристической сферы.

Хорватия – призрачный шанс на шенген

Новинка 2023 года – Хорватия. С января эта страна вступила в шенген-зону. В Минске нет посольства, но есть визовый центр. По данным специалиста, там принимают по четыре-пять человек в день, однако вероятность получения визы призрачная, тем более на большой срок.

Германия изменила систему записи

Немецкое посольство убрало регистрацию через сайт на шенген-визу. Сейчас на портале диппредставительства сначала нужно записаться в лист ожидания.

«В течение четырех недель они фидбеком назначат дату. Но сегодня есть места не раньше мая. По приглашению родственников и друзей ставят неплохо, туризм хуже», – констатировала собеседница.

Групповая Венгрия

Венгрия иногда выбрасывает места на сайт для записи индивидуальных туристов, но, как правило, на выходе люди получают однократные визы. А вот в групповых подачах под тур через аккредитованное агентство ставят хорошо: от года до трех лет.

Польша проверяет предыдущий «бизнес харбор»

В визовых центрах Польши с конца ноября изменилась структура записи: теперь она привязана к Межбанковской системе идентификации.

Но в целом, по словам представителя турфирмы, как и раньше, записаться самому нелегко.

«Периодически добавляют больше дат. Тогда их можно увидеть на сайте и даже словить, если повезет, а в основном многие по-прежнему прибегают к услугам агентов», – уточнила специалист.

Что касается национальной польской визы, то с 2023 года она снова стала платной – 35 евро (безвозмездно выдают только гуманитарные и обладателям «карты поляка»).

Определенные вопросы у дипломатов возникают по проекту «бизнес харбор» – это специальная виза для айтишников-релокантов и членов их семей. При повторной подаче сейчас требуется подтверждение фактического использования предыдущей визы.

Вероятно, это связано с тем, что многие IT-специалисты запрашивали бизнес-шенген на всякий случай, но в итоге им не воспользовались. В целом, по словам собеседницы, спрос на эту визу снизился: «либо люди понимают, что второй раз им не откроют, либо все, кто хотел, уже уехал за пределы Беларуси».

Также специалист обратила внимание, что по рабочим визам стало больше вопросов на границе, и это касается не только польских или литовских пограничников.

Литва продлевает режим ЧП

Литва уже дважды продлевала режим чрезвычайного положения в связи с военными действиями в Украине. И белорусам визы они по-прежнему не открывают. Исключение – члены семьи граждан Литвы.

Сколько стоит получение визы?

На высоком спросе агентства ожидаемо повышают цены на свои услуги. Если в спокойные времена без учета консульских и сервисных сборов все могло начинаться с 90 рублей, то сейчас минимум – 200-250. И пресловутый предлог «от» как обычно свидетельствует далеко не о конечной сумме. Итоговая стоимость зависит от страны, желаемого срока, вида визы, быстроты ее получения и других нюансов.

Например, в одной из компаний выставляют ценник за венгерскую визу в Br450 при личной подаче напрямую в консульство в Минске или в визовые центры по всей Беларуси и Br950 – при безличной подаче. И никто не гарантирует стопроцентный желаемый результат.

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