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«Военно-политическое руководство России стреляет себе в ногу»

  • 18.03.2023, 18:45
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«Военно-политическое руководство России стреляет себе в ногу»
иллюстрационное фото

Российский пропагандист устроил истерику.

Российские власти усиливают регулирование импорта беспилотников из-за так называемой «спецоперации». В скором времени, судя по всему, в РФ будет введена государственная монополия на торговлю БПЛА, что существенно скажется на обеспечении фронта дронами.

С нервным заявлением по этому поводу выступил российский Z-военкор, пропагандист Андрей Морозов, передает Диалог.UA.

«На носу у нас полугосударственная монополия на ввоз и распределение «Мавиков». Ну невозможное же дело, когда какие-то волонтеры, будь они неладны, на «Алиэкспрессе» купили и бесплатно отдали воякам. Запретить!» - пожаловался пропагандист.

Случившееся он назвал «выстрелом себе в ногу» военно-политического руководства РФ.

Важно, что беспилотники играют в нынешней войне очень большую роль. Их активно используют обе стороны конфликта для разведки, наведения огня артиллерии, нанесения ударов по позициям врага.

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