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«Средний чек в магазине ниже, чем в Минске»

  • 18.03.2023, 20:06
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«Средний чек в магазине ниже, чем в Минске»

Белоруска рассказала о плюсах и минусах переезда из столицы.

Дизайнер Наташа Цуран много лет жила в Минске, а потом переехала в Гродно. Звучит как минимум нестандартно – особенно на фоне того, что из регионов и областей, наоборот, многие стремятся в столицу, пишет citydog.io.

Причины: «Повелась на предложенную должность и обещания работодателя»

Наташа сама родом из Витебска. Говорит, что всегда мечтала жить в Минске, поэтому в какой-то момент туда и переехала. А в 2018 году девушку пригласили на работу в Гродно – «предложили крутую должность, приятную зарплату и оплату жилья». Немного обдумав перспективы, Наташа согласилась.

– До этого я в Гродно никогда не была. Первый раз сюда приехала, когда нужно было пройти собеседование, – рассказывает девушка. – Был хороший летний день, отличная погода, красивые, модно одетые люди. Мне понравилась архитектура и компактность города (особенно после Минска, где из точки А в точку Б можно добираться по полдня) – и я решила попробовать.

Раньше я, наверное, ни за что бы не уехала из Минска. Но мне хотелось нового опыта и, как бы глупо это ни звучало, красивую запись в трудовой книжке. В общем, можно сказать, что я повелась на должность и обещания работодателя – и очень зря.

Переезд: «Собрала чемодан размера ручной клади и побежала на поезд»

Решилась на переезд Наташа достаточно быстро. У нее не было каких-то долгих сборов, распродажи вещей или проблем с тем, как перевезти нажитое. Девушка просто нашла новую квартирантку в свою съемную квартиру в Минске, передала ей ключи, собрала в небольшой чемодан только самое необходимое на первое время – и пошла на поезд.

– То есть фактически из своей съемной квартиры я не выехала сразу. Взяла с собой только самые нужные вещи, а остальное еще какое-то время оставалось там.

Новая работа: «Начальник обсуждал, как будет меня “топить”»

По словам Наташи, с предприятием, на которое она поехала работать, не заладилось с самого начала.

Во-первых, вместо обещанной должности главного художника ее оформили в качестве ведущего дизайнера по джинсам – «в отделе, состоящем только из меня и начальника».

Во-вторых, главная художница, на место которой и собирались взять Наташу, не уволилась. И у нее, естественно, были свои недовольства по отношению к девушке.

– Кроме того, на фирме начались некрасивые подковерные игры. Однажды меня попросили отправить файл с компьютера начальника, а у него как раз был открыт Viber на рабочем столе. И я вдруг увидела, как он с главной теткой по снабжению обсуждал, как они будут меня «топить». Так себе опыт, в общем.

Работать там было скучно и душно. Согласовывать одну потертость на джинсах приходилось по две недели. Ну а главным разочарованием стал коллектив, где все друг друга поливают грязью за спиной.

Через три месяца Наташа поняла, что делать ей в этом месте нечего, и уволилась, решив, что лучше будет вкладывать силы в развитие собственного бренда, чем тратить время. Хотя признается, что изначально всерьез была готова оставить свое дело минимум года на два, чтобы посвятить себя новой должности.

Жилье: «Снимаю “однушку” в центре города за 130$, до офиса 10 минут пешком через парк»

На момент переезда в Гродно у Наташи не было ни друзей, ни знакомых, которые могли бы помочь найти жилье. Поэтому в первый день, решив все вопросы на работе, девушка сидела в кофейне и обзванивала арендодателей по объявлениям. Проблема была в том, что все квартиры сдавались только через две недели или месяц, а нужно было здесь и сейчас.

– В итоге первую ночь я провела в хостеле – к счастью, он оказался достаточно комфортным и в центре. А уже на следующий день удалось найти постоянное жилье.

Сейчас я снимаю квартиру в центре Гродно за 130$ – и с минскими ценами это, конечно, несравнимо. До офиса 10 минут пешком через парк.

А почему не вернулась в Минск? Есть несколько причин

После увольнения с новой работы Наташа не спешила возвращаться в Минск. И этому было несколько причин.

Во-первых, жить и работать в Гродно экономически выгоднее: жилье и офис там снимать не так дорого, как в столице, а зарплаты в области ниже, поэтому удалось в какой-то степени сократить расходы на производство. «А любые ткани и фурнитуру можно заказать из Минска, Москвы или любого другого города через интернет – и все придет достаточно быстро. Это удобно и экономит кучу сил и времени».

Во-вторых, сам город довольно компактный, во многие места можно дойти пешком, а такси на порядок дешевле. В общем, Наташа решила присмотреться к Гродно и попробовать здесь начать все с нуля.

А через какое-то время познакомилась там с молодым человеком – и он тоже стал одной из причин, почему девушка захотела остаться.

А что по ценам? «Загулять можно с любым бюджетом»

– Гродно – очень красивый город. По уровню жизни он на втором месте после Минска – и это чувствуется, особенно если сравнивать с другими белорусскими городами.

Здесь много интересных баров и ресторанов, так что я часто приглашаю в гости своих подруг из Минска – им есть что показать. Да и как туристическое направление Гродно был одним из популярных мест для туристов из Польши и Литвы – правда, с приходом пандемии ситуация изменилась. Но будем надеяться, что это временно.

Если говорить о ценах, то, например, маникюр обойдется в 40–45 руб., стрижка с окрашиванием в хорошем салоне в центре города, где предлагают чай, кофе с конфетками, – в 35–40 руб. Средний чек в магазине ниже, чем в Минске. Здесь на 35 руб. можно накупить достаточно продуктов. В Минске же разовый «поход за хлебом» обойдется не меньше, чем рублей в 50.

Цены в заведениях здесь разные. Есть рестораны типа «Лидо», где за 20 руб. можно взять суп, пюре с котлетой и салат, а есть и более дорогие и пафосные, где цены стремятся к минским, вроде салата за 20 руб. или тарелки пасты за 30 руб. Среднего сегмента, где суп с морепродуктами будет стоить 10 руб., тоже хватает. Словом, загулять можно с любым бюджетом.

Чем еще отличается Гродно от столицы? «В Минске люди проще, тут более закрытые»

– Я прожила в Минске 8 лет и считаю его родным. Там свой темп, свой дух. В любое время можно все достать и заказать. Люди более активные и при этом более простые и искренние.

Первое время в Гродно мне было достаточно сложно психологически, потому что я была совсем одна, а люди здесь не такие открытые и общительные, как в Минске. Просто так ни с кем не заговоришь на улице, от тебя все шугаются.

При этом в Гродно люди живут больше напоказ. Минск в этом плане реально проще. Там всем важен собственный комфорт, и без разницы, что подумают другие, – все заняты своими проблемами. В Гродно же показателем успеха является наличие машины и квартиры – и все пытаются это продемонстрировать.

Опять же, девушки в Минске чаще гоняют в кроссовках, в Гродно по-прежнему многие ходят на высоченных шпильках.

Итог: «Здесь можно замедлиться – и в этом тоже что-то есть»

Возвращаться в Минск в ближайшее время Наташа не планирует. Говорит, что собрала в Гродно отличную команду и уже выстроила процессы так, чтобы было удобно работать с клиентами дистанционно. А доставить заказ можно почтой в любую точку мира.

– У этого города своя энергетика, свой образ существования, – заключает Наташа. – Жизнь здесь более спокойная, размеренная. Энергию можно тратить на что-то полезное, а не на то, чтобы добраться из одного конца города в другой. Можно немножко замедлиться – и в этом есть свои прелести.

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