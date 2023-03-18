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Российские элиты должны сдать Путина в Гаагу, как сербы Милошевича

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  • Телеграм-канал «Novus Ordo Seclorum»
  • 18.03.2023, 21:06
  • 2,968
Российские элиты должны сдать Путина в Гаагу, как сербы Милошевича

Хозяину Кремля уже не отмыться.

О последствиях выдачи Международным судом в Гааге ордера на арест Путина.

На данный момент это не означает, что Путин предстанет перед судом – для этого он должен быть действительно арестован и доставлен в Гаагу (МУС не осуществляет заочные процессы). И вряд ли Путин поедет в те 123 страны, которые его могут арестовать по ордеру МУС.

Однако последствия у этого решения будут. В первую очередь – политического и информационного характера.

1. Решение МУС является символической декларацией того, что Запад более иметь дела с Путиным не будет. Все европейские страны ратифицировали Римский статут и потому обязаны будут арестовать Путина, если он приедет на их территорию. То есть, как минимум, по этому направлению, любые личные контакты в виде визитов для Путина закрываются.

2. Это сигнал, который посылается с Запада всем мировым лидерам, в том числе и незападного мира, что Путин – изгой, любые контакты с ним – это, по сути, контакты с будущим подсудимым за военные преступления. Характерно, что новость об ордере на арест Путина появилась в тот же день, когда был официально подтвержден визит Си Цзиньпина в Москву. Также недавно российские СМИ сообщали, что Путин не исключает своей поездки на саммит большой двадцатки в Индию в этом году (Индия, впрочем, Римский статут не ратифицировала). Ордер на арест, естественно, не сорвет визит Си Цзиньпина. Но информационный фон (по крайней мере в западных СМИ) будет соответствующим.

3. Это очередной сигнал российским элитам, что Путин после войны «уже не отмоется». И, соотвественно, сигнал, что если российские элиты хотят восстановления отношений с Западом, то им нужно убирать Путина с поста президента и сдавать его в Гаагу, как сербы в свое время сделали с Милошевичем.

4. В более глобальном смысле это сигнал всем, кто предлагает договориться с Путиным о неких компромиссных вариантах окончания войны в Украине. В том числе это сигнал и самому Путину о том, что с ним на какие-то «договорняки» Запад идти не будет. Это может ослабить позиции тех в окружении президента РФ, которые выступают за компромиссы по войне в Украине или хотя бы за ее окончание путём перемирия, как предлагают китайцы. И усилить позиции тех, кто выступают за «войну до победного конца» любой ценой и любыми средствами вплоть до ядерного оружия.

5. Если же, по итогу, компромиссный вариант завершения войны в Украине все ж таки будет реализован, а мировые лидеры (включая западных) продолжат как ни в чем ни бывало общаться с Путиным, это будет означать крах МУС как международного карающего института. После этого его ордеры на арест вряд ли кого-то будут способны напугать.

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