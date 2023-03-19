закрыть
19 марта 2023, воскресенье, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В теперешней ситуации не угадаешь, что и когда станет дефицитом»

  • 19.03.2023, 9:47
  • 1,990
«В теперешней ситуации не угадаешь, что и когда станет дефицитом»

Какие товары еще остались на полках белорусских магазинов.

После начала войны из-за санкций многие зарубежные бренды официально прекратили поставки в Беларусь. Власти в ответ легализовали параллельный импорт — с середины января 2023 года в страну можно ввозить товары критического импорта из «недружественных стран».

Напомним, весной прошлого года объявили о решении свернуть деятельность в России и Беларуси немецкий концерн Henkel (ему принадлежат бренды Persil, Losk, Schwarzkopf, Fa, Taft, Syoss), шведская Essity (Zewa, Libress, Libero, TENA). Также приостановила работу британская компания Unilever (Camay, Dove, Clear, Rexona, Domestos) — но по факту лишь прекратила инвестиции, а российские заводы остались работать и исправно снабжать рынок РФ и Беларуси товарами.

Американская компания Procter & Gamble сократила ассортимент, но производство не остановила, лишь «адаптировала бизнес» к новым условиям — а значит, Pampers, Ariel, Tide, Always, Tampax, Head & Shoulders, Pantene Venus, Blend-a-Med, Mr. Proper, Fairy с полок не исчезли. Или все-таки, во многом завися от импортного сырья, прежнего богатства выбора производители обеспечить не смогли?

«Салідарнасць» посмотрела, что сейчас с выбором и ценами в магазинах бытовой химии, и товары из каких стран можно найти на полках.

На закупки отправляемся вместе с минчанкой Ольгой (имя нашей компаньонки изменено по ее просьбе — С.): у многодетной мамы четверо детей, притом двое старших — подростки, а младшему только недавно исполнилось 2 года, поэтому бытовая химия в семье улетает со скоростью звука, и бывать в профильных магазинах приходится часто.

— Каждый раз, когда прохожу детский отдел, радуюсь, что мой уже не в подгузниках, — делится Ольга, проходя мимо полок с Pampers. — Это ого-го, какая статья расходов была — причем российское и тем более белорусское производство нам вообще не подходило, а найти ту же Польшу в прошлом году было проблематично.

Или помню, как знакомые, у кого были лежачие или после операции родственники, в панике метались и скупали импортные одноразовые пеленки и подгузники для взрослых, потому что боялись, что все вообще пропадет. Теперь вроде бы есть, но цены…

Присматриваемся к ценникам: сегодня Польша на полках есть — хотя и совсем немного, по сравнению с российским производством. Не радует и стоимость: трусики-подгузники, которые, по словам Ольги, год назад стоили 85 рублей, сегодня — 113 (и это акционная цена). В интернет-магазинах можно найти дешевле, но почти все будет из России.

Зато среди других детских товаров для ухода и гигиены полный фарш: есть зубная паста, шампун, пенки, кремы из России, а есть из Германии, Польши, Беларуси; хотя кое-где полки полупустые, что маскируется расстановкой в шахматном порядке.

Если сравнивать с тем, что было полгода назад, то полки с туалетной бумагой, салфетками и бумажными платочками, можно сказать, ломятся от изобилия. Покупатели чутко отслеживают цены на ходовой товар, и если видят серьезные скидки, быстренько все разбирают, будь то продукция Польши, Беларуси, Турции или России.

Заворачиваем в отдел со стиральными порошками, капсулами, гелями и кондиционерами для белья — его можно найти даже с закрытыми глазами, по запаху. Две немолодые женщины удивляются вслух, как можно долго работать в такой атмосфере, а Ольга предполагает:

— Скорее всего, это российские порошки ароматизируют. В них то ли упаковка хуже, то ли сами отдушки резче, в общем, я теперь внимательно смотрю, откуда эта «альпийская свежесть» или «5 в 1».

На полках, помимо того, обнаруживаем средства для стирки из Франции, Болгарии, Польши, много белорусских порошков (из последних особенно активно покупатели разбирают детские).

Средства для мытья посуды — преимущественно из России и Беларуси:

— Наше и российское дешевле, запах сильный, но расход больше. В прямом смысле деньги в канализационную трубу. А вот Польшу или Германию можно брать — руки сушат меньше, хватает на более долгий срок.

Вот уж где буйство цветов и калейдоскоп производителей, так это на полках с мылом. Спутница входит во вкус чтения этикеток, и мы наперебой перечисляем: Турция, Малайзия, Испания, Пакистан, Египет, Болгария, Польша, Австрия…

— Ерунда это все, вот — вещь! — говорит нам бойкий старичок, доставая с нижней полки сразу три куска хозяйственного мыла из Гомеля. Просит уточнить цену (шрифт не слишком крупный) — брусок весом в 300 граммов стоит меньше 1,5 рублей. Что интересно, такое же по весу и без упаковки, завернутое в обычный пакет мыло российского производства, обойдется в несколько раз дороже.

Сравниваем в нескольких магазинах конкурирующих сетей выбор шампуней и гелей для душа. Если вкратце, ситуация следующая: две трети — продукция Беларуси и России, остальное — европейских производителей, причем значительно дороже. В одном месте находим даже несколько тюбиков украинских скрабов фабрики «Эльфа» — дата производства 2021 год, явно остатки.

— Мне очень нравился их бренд Dr.Sante, — с грустью замечает Ольга, — дочке-подростку эти шампуни и бальзамы для волос подходили лучше, чем любые дорогие марки. Но теперь, понятное дело, где возьмешь?

Дорогие, впрочем, в «мыльно-рыльном» отделе тоже есть — Соединенное Королевство, Франция, Польша, Германия, Израиль, Испания — каждая баночка или тюбик от 10-15 до 40 рублей. Зато почему-то исчезли некоторые дешевые товары — скажем, вместо белорусской соли для ванн полностью пустая полка, зато российская под пафосным брендом «Крымская соль» стоит свободно — не берут то ли из идеологических соображений, то ли потому, что отечественная (была) вдвое дешевле.

Похожая картина и в отделе с красками для волос: есть совсем дешевые российские и белорусские марки, рядом средний ценовой сегмент — российское или болгарское производство, а чуть дальше — дорогие европейские бренды производства Бельгии, Словении или Германии.

Продукция Nivea, похоже, в белорусских магазинах закончилась, от слова совсем. А вот некоторые марки родом из Украины мы нашли в разных отделах с косметикой и бытовой химией. Причем, если часть товаров, как колготки или влажные салфетки для зеркал произведены еще в 2021-м и явно в остатках, то, например, краска для волос Salon и средство для мытья посуды Wash&Free датированы декабрем 2022-го.

В нескольких торговых точках, где мы побывали, поражают уголки с бритвенными станками и лезвиями. Товаров родом не из Китая, а импортных (Польша, Германия, США), во-первых, очень мало, а во-вторых, очень дорого. Не случайно почти все они упакованы в антикражные боксы.

— Муж обожает марку Gillette, но 70 рублей за четыре сменных кассеты — на мой взгляд, очень уж круто, — констатирует Ольга, расстроено изучая стеллаж. — А российские одноразовые по 2 рубля за пять штук я даже не рискну предлагать.

Примерно так же наша спутница рассматривает полки с товарами для женской гигиены и с зубными пастами и щетками: так, продукция из Великобритании, Германии, Китая, Таиланда, Польши, Италии, Индии в несколько раз дороже России и Беларуси, «но тут зависит от того, шашечки или ехать — я лучше переплачу за качество».

— А вообще, — добавляет Ольга, — в теперешней ситуации не угадаешь, что и когда станет дефицитом. Например, одно время пропали польские жесткие губки для посуды — копеечные, вообще-то, но очень хорошие, не металлические и не пластиковые мочалки. Потом так же внезапно появились.

Или взять фильтры для воды: мы покупаем британские, и за год они мало того что подорожали почти вдвое, с 11 до 20 рублей, так еще и найти проблематично. Есть польские аналоги, дешевле, немножко хуже, но продавцы намекают: мол, сегодня есть, а завтра Польша закроет все переходы, и все поставки пойдут в обход, значит, выйдет дольше и дороже.

А вообще по своей семье могу сказать: если в начале прошлого года нам хватало на бытовую химию и гигиену (без учета подгузников) примерно 150 рублей на месяц, то теперь в 200 вписываемся со скрипом. Все, что качественное, дорожает с пугающей скоростью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин