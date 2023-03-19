«В теперешней ситуации не угадаешь, что и когда станет дефицитом» 19.03.2023, 9:47

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Какие товары еще остались на полках белорусских магазинов.

После начала войны из-за санкций многие зарубежные бренды официально прекратили поставки в Беларусь. Власти в ответ легализовали параллельный импорт — с середины января 2023 года в страну можно ввозить товары критического импорта из «недружественных стран».

Напомним, весной прошлого года объявили о решении свернуть деятельность в России и Беларуси немецкий концерн Henkel (ему принадлежат бренды Persil, Losk, Schwarzkopf, Fa, Taft, Syoss), шведская Essity (Zewa, Libress, Libero, TENA). Также приостановила работу британская компания Unilever (Camay, Dove, Clear, Rexona, Domestos) — но по факту лишь прекратила инвестиции, а российские заводы остались работать и исправно снабжать рынок РФ и Беларуси товарами.

Американская компания Procter & Gamble сократила ассортимент, но производство не остановила, лишь «адаптировала бизнес» к новым условиям — а значит, Pampers, Ariel, Tide, Always, Tampax, Head & Shoulders, Pantene Venus, Blend-a-Med, Mr. Proper, Fairy с полок не исчезли. Или все-таки, во многом завися от импортного сырья, прежнего богатства выбора производители обеспечить не смогли?

«Салідарнасць» посмотрела, что сейчас с выбором и ценами в магазинах бытовой химии, и товары из каких стран можно найти на полках.

На закупки отправляемся вместе с минчанкой Ольгой (имя нашей компаньонки изменено по ее просьбе — С.): у многодетной мамы четверо детей, притом двое старших — подростки, а младшему только недавно исполнилось 2 года, поэтому бытовая химия в семье улетает со скоростью звука, и бывать в профильных магазинах приходится часто.

— Каждый раз, когда прохожу детский отдел, радуюсь, что мой уже не в подгузниках, — делится Ольга, проходя мимо полок с Pampers. — Это ого-го, какая статья расходов была — причем российское и тем более белорусское производство нам вообще не подходило, а найти ту же Польшу в прошлом году было проблематично.

Или помню, как знакомые, у кого были лежачие или после операции родственники, в панике метались и скупали импортные одноразовые пеленки и подгузники для взрослых, потому что боялись, что все вообще пропадет. Теперь вроде бы есть, но цены…

Присматриваемся к ценникам: сегодня Польша на полках есть — хотя и совсем немного, по сравнению с российским производством. Не радует и стоимость: трусики-подгузники, которые, по словам Ольги, год назад стоили 85 рублей, сегодня — 113 (и это акционная цена). В интернет-магазинах можно найти дешевле, но почти все будет из России.

Зато среди других детских товаров для ухода и гигиены полный фарш: есть зубная паста, шампун, пенки, кремы из России, а есть из Германии, Польши, Беларуси; хотя кое-где полки полупустые, что маскируется расстановкой в шахматном порядке.

Если сравнивать с тем, что было полгода назад, то полки с туалетной бумагой, салфетками и бумажными платочками, можно сказать, ломятся от изобилия. Покупатели чутко отслеживают цены на ходовой товар, и если видят серьезные скидки, быстренько все разбирают, будь то продукция Польши, Беларуси, Турции или России.

Заворачиваем в отдел со стиральными порошками, капсулами, гелями и кондиционерами для белья — его можно найти даже с закрытыми глазами, по запаху. Две немолодые женщины удивляются вслух, как можно долго работать в такой атмосфере, а Ольга предполагает:

— Скорее всего, это российские порошки ароматизируют. В них то ли упаковка хуже, то ли сами отдушки резче, в общем, я теперь внимательно смотрю, откуда эта «альпийская свежесть» или «5 в 1».

На полках, помимо того, обнаруживаем средства для стирки из Франции, Болгарии, Польши, много белорусских порошков (из последних особенно активно покупатели разбирают детские).

Средства для мытья посуды — преимущественно из России и Беларуси:

— Наше и российское дешевле, запах сильный, но расход больше. В прямом смысле деньги в канализационную трубу. А вот Польшу или Германию можно брать — руки сушат меньше, хватает на более долгий срок.

Вот уж где буйство цветов и калейдоскоп производителей, так это на полках с мылом. Спутница входит во вкус чтения этикеток, и мы наперебой перечисляем: Турция, Малайзия, Испания, Пакистан, Египет, Болгария, Польша, Австрия…

— Ерунда это все, вот — вещь! — говорит нам бойкий старичок, доставая с нижней полки сразу три куска хозяйственного мыла из Гомеля. Просит уточнить цену (шрифт не слишком крупный) — брусок весом в 300 граммов стоит меньше 1,5 рублей. Что интересно, такое же по весу и без упаковки, завернутое в обычный пакет мыло российского производства, обойдется в несколько раз дороже.

Сравниваем в нескольких магазинах конкурирующих сетей выбор шампуней и гелей для душа. Если вкратце, ситуация следующая: две трети — продукция Беларуси и России, остальное — европейских производителей, причем значительно дороже. В одном месте находим даже несколько тюбиков украинских скрабов фабрики «Эльфа» — дата производства 2021 год, явно остатки.

— Мне очень нравился их бренд Dr.Sante, — с грустью замечает Ольга, — дочке-подростку эти шампуни и бальзамы для волос подходили лучше, чем любые дорогие марки. Но теперь, понятное дело, где возьмешь?

Дорогие, впрочем, в «мыльно-рыльном» отделе тоже есть — Соединенное Королевство, Франция, Польша, Германия, Израиль, Испания — каждая баночка или тюбик от 10-15 до 40 рублей. Зато почему-то исчезли некоторые дешевые товары — скажем, вместо белорусской соли для ванн полностью пустая полка, зато российская под пафосным брендом «Крымская соль» стоит свободно — не берут то ли из идеологических соображений, то ли потому, что отечественная (была) вдвое дешевле.

Похожая картина и в отделе с красками для волос: есть совсем дешевые российские и белорусские марки, рядом средний ценовой сегмент — российское или болгарское производство, а чуть дальше — дорогие европейские бренды производства Бельгии, Словении или Германии.

Продукция Nivea, похоже, в белорусских магазинах закончилась, от слова совсем. А вот некоторые марки родом из Украины мы нашли в разных отделах с косметикой и бытовой химией. Причем, если часть товаров, как колготки или влажные салфетки для зеркал произведены еще в 2021-м и явно в остатках, то, например, краска для волос Salon и средство для мытья посуды Wash&Free датированы декабрем 2022-го.

В нескольких торговых точках, где мы побывали, поражают уголки с бритвенными станками и лезвиями. Товаров родом не из Китая, а импортных (Польша, Германия, США), во-первых, очень мало, а во-вторых, очень дорого. Не случайно почти все они упакованы в антикражные боксы.

— Муж обожает марку Gillette, но 70 рублей за четыре сменных кассеты — на мой взгляд, очень уж круто, — констатирует Ольга, расстроено изучая стеллаж. — А российские одноразовые по 2 рубля за пять штук я даже не рискну предлагать.

Примерно так же наша спутница рассматривает полки с товарами для женской гигиены и с зубными пастами и щетками: так, продукция из Великобритании, Германии, Китая, Таиланда, Польши, Италии, Индии в несколько раз дороже России и Беларуси, «но тут зависит от того, шашечки или ехать — я лучше переплачу за качество».

— А вообще, — добавляет Ольга, — в теперешней ситуации не угадаешь, что и когда станет дефицитом. Например, одно время пропали польские жесткие губки для посуды — копеечные, вообще-то, но очень хорошие, не металлические и не пластиковые мочалки. Потом так же внезапно появились.

Или взять фильтры для воды: мы покупаем британские, и за год они мало того что подорожали почти вдвое, с 11 до 20 рублей, так еще и найти проблематично. Есть польские аналоги, дешевле, немножко хуже, но продавцы намекают: мол, сегодня есть, а завтра Польша закроет все переходы, и все поставки пойдут в обход, значит, выйдет дольше и дороже.

А вообще по своей семье могу сказать: если в начале прошлого года нам хватало на бытовую химию и гигиену (без учета подгузников) примерно 150 рублей на месяц, то теперь в 200 вписываемся со скрипом. Все, что качественное, дорожает с пугающей скоростью.

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