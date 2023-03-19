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Китай вступает в игру: начались удивительные вещи

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  • 19.03.2023, 10:22
  • 19,488
Китай вступает в игру: начались удивительные вещи

Российской верхушке придется сделать непростой выбор.

Популярная журналистка и писательница Юлия Латынина рассказала о планах Китая захватить РФ и реакции Запада на это. Известная журналистка уверенно заявила: «Российской верхушке придется теперь выбирать, потому что-либо они становятся полностью заложниками Китая, либо они свергают Путина».

Юлия Латынина высказала свое мнение по поводу реальной цели поездки Си Цзиньпина в РФ, которая, по ее мнению, заключается в стремлении Китай без войны захватить часть России.

Писательница пояснила, почему Китаю выгодно сегодняшнее положение дел в России: «Кроме того, это меняет расклад игры Запада. В чем, собственно, история Китая? Когда Китай понял, что Путина загоняют в угол, то он предложил ему спасение, спасение ценой России. Я уже много раз говорила, что ничего нет для Китая более выгодного, как нынешнее положение вещей, потому что Россия в роли Северной Кореи, Россия в роли изгоя».

Юлия Латынина подчеркнула: «Россия, которая за копейки продает свои нефть и газ, и, напоминаю, что те деньги, которые сейчас за них Россия платит, мало того, что это деньги очень маленькие, так это еще деньги, которые идут в счет кредита, который в свое время Китай предоставил. Получается, что это виртуальные деньги, которые считают по нужному Китаю курсу».

«Путин хотел присоединить Украину, сожрать Украину целиком, и вот такая неприятность: в результате ее действий Китай с большой долей вероятности присоединит Россию целиком и превратит ее на сырьевой придаток Китая. В этом был мирный план Китая, который он предложил, с которым он вступил в игру. Надо сказать, что, когда на Западе поняли, что Китай вступает в игру, то, надо сказать, что начались разные удивительные вещи. Мы о них сейчас поговорим, потому что, судя по всему, и в США, и в Европе не очень хотят отдавать Россию Китаю и стали (как уже много месяцев делают) искать варианты не унизительного мира для Путина», - приоткрыла сущность позиции Запада по стремлению Китая захватить Россию популярная журналистка.

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