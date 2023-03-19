Падают в Белгородской области: почему российские ракеты не долетают до Украины 3 19.03.2023, 10:45

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Офицер ВСУ раскрыл секрет.

Силы украинской ПВО пока не могут сбивать российские баллистические ракеты из-за отсутствия соответствующих средств. Оккупанты используют для террора прифронтовых городов ЗРК С-300, однако не все ракеты долетают до Украины.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «24 каналу» рассказал, что россияне используют ракеты С-300 по наземным целям в прифронтовой зоне на расстоянии до 150 км.

Россияне не проверяют свои старые ракеты

По его словам, чем больше расстояние от места запуска, тем больше неточность. Поэтому, как говорит Игнат, эти ракеты часто попадают не туда, куда хотели, в результате чего гибнут мирные люди.

«В таком применении – это не что иное как оружие терроризма», – сказал Игнат.

В то же время, он отметил, что некоторые российские зенитные ракеты не долетают до Украины и падают, например, в Белгородской области. Игнат назвал несколько причин, почему так происходит.

«Что же происходит в России – зенитные ракеты, которыми они нас обстреливают, падают в Белгородской области. То есть ракеты не долетают даже до границ. Вероятно, это происходит, в частности, из-за того, что россияне не проверяют свои старые ракеты. Возможно, срабатывают самоликвидаторы или что-то не так с ракетным горючим», – объяснил спикер Воздушных Сил ВСУ.

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