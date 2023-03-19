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Видеофакт: Путин хромает и «разваливается» на ходу

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  • 19.03.2023, 10:57
  • 10,252
Видеофакт: Путин хромает и «разваливается» на ходу

Пропаганда опубликовала позорящий главу РФ ролик из Крыма.

Российские СМИ сообщили 18 марта о приезде главы Кремля Владимира Путина в Севастополь.

Вероятно, его визит приурочен к годовщине аннексии Крыма.

На опубликованных кадрах продолжительностью до 10 секунд показана пешая прогулка Путина, во время которой он сильно прихрамывал.

«Заметно хромающий Путин прибыл в оккупированный Крым», - написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Также стоит отметить, что в Кремле не делали никаких анонсов относительно поездки Путина на полуостров, то есть его визит держался в секрете.

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