Видеофакт: Путин хромает и «разваливается» на ходу

Видеофакт: Путин хромает и «разваливается» на ходу18
- 19.03.2023, 10:57
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Пропаганда опубликовала позорящий главу РФ ролик из Крыма.
Российские СМИ сообщили 18 марта о приезде главы Кремля Владимира Путина в Севастополь.
Вероятно, его визит приурочен к годовщине аннексии Крыма.
На опубликованных кадрах продолжительностью до 10 секунд показана пешая прогулка Путина, во время которой он сильно прихрамывал.
«Заметно хромающий Путин прибыл в оккупированный Крым», - написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.
Также стоит отметить, что в Кремле не делали никаких анонсов относительно поездки Путина на полуостров, то есть его визит держался в секрете.