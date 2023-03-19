«Сражение за избушку лесника»: Гиркин потроллил бессмысленные штурмы в Бахмуте 3 19.03.2023, 11:03

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Захват нескольких улиц на окраине города выглядит смешно на фоне потери РФ Херсона и Изюма.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин потроллил бессмысленные и безрезультативные штурмы «Вагнера» в Бахмуте Донецкой области.

Как написал Гиркин в своем Телеграм-канале, прокомментировал новости роспропаганды о «бешеных штурмах» наемников Пригожина в Бахмуте. По убеждению террориста, бои за улицы Бахмута выглядят смешно на фоне потери Херсона и Изюма в результате украинских контрнаступлений осенью прошлого года.

«Ну все! Теперь, если кто - то заведет речь о сдаче Херсона или Изюма - можно смело парировать: «А взамен мы улицу Корсунского и улицу Геологов в Артемовске (какой-такой Бахмут?) взяли!» «Сражения за избушку лесника» продолжается. В бешеных темпах - глядишь, до конца марта Бахмут, наконец, зачистят», - написал иронично Гиркин.

Бои за Бахмут: последние новости

Еще с лета прошлого года оккупанты пытаются захватить Бахмут. Россия систематически наращивала усилия по захвату Бахмута, но безуспешно.

На этом направлении оккупанты потеряли такое количество живой силы, которой хватило бы на еще один поход на Киев. По оценкам западных разведок, в боях за Бахмут ликвидировано не менее 30 тысяч захватчиков.

Из-за дефицита в наемниках и технике штурмовой пыл ЧВК «Вагнера» вокруг города угасает, главарь террористов Евгений Пригожин, ранее убежденный в могуществе ЧВК, готовит аудиторию к поражению.

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