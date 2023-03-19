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«Многие думают, что это райское место»

  • 19.03.2023, 12:12
«Многие думают, что это райское место»

Программистка рассказала, что на самом деле происходит в белорусском IT.

Героиня статьи на сайте devby.io по образованию инженер-программист, но сознательно не пошла в профессию после выпуска, занималась фрилансом в социально-значимой сфере, все нравилось. Осенью начала задумываться о том, чтобы вернуться в IT по финансовым причинам и записалась на профориентационный курс Login to tech. В процессе отказалась от мысли возвращаться в индустрию. Зато получила классный оффер в смежной с IT области и приняла его.

Журналисты спросили ее, почему не выбрала IT и что не так с белорусской тех-отраслью.

Многие думают, что это райское место. Как трезво оценить индустрию

— У меня образование инженера-программиста, но я не работала по специальности — еще на втором курсе поняла, что это не мое. Хотелось заниматься чем-то более творческим и социально значимым. Долгое время я была фрилансером, занималась любимым делом. Но осенью мне надо было отдавать сына в школу и я хотела, чтобы школа была частной. Нужны были деньги и на образование второму ребенку.

Так я, скрепя сердце, стала думать в сторону IT. Пошла на профориентационный курс — давно не следила за сферой, хотела понять, что там сейчас происходит и определиться, что именно хочу делать.

Многие думают, насмотревшись фоток в инстаграме, что IT — это такое райское место, где можно, особо не напрягаясь, хорошо зарабатывать, путешествовать, вести «элитарный» образ жизни. На деле — это про топовых специалистов с большим стажем.

На старте же тебе придется очень много работать за очень небольшие деньги (а может и за бесплатно, если это стажировка), быть готовым перерабатывать. Ни о каком work life balance речи не идет.

К тому же нужно понимать, что на этом начальном этапе — огромная конкуренция. Чтобы тебя взяли на позицию с зарплатой в 300$, ты должен сказать: «Я готов работать и за 250$, только возьмите». Я, конечно утрирую, но конкуренция реально большая и никто не хочет брать людей без опыта, особенно если тебе за 35.

Как на курсе рассказывала HR-консультант Ксения Кручинина (и немного опускала всех с небес на землю), компаниям выгоднее взять свежего выпускника, у которого еще нет детей, и который готов выкладываться по полной за небольшие деньги.

Думаю, важно понимать это сейчас всем, кто стремиться в IT. Нужно быть очень мотивированным, гореть и понимать, что это именно твое.

Да, некоторые идут в IT только из-за высокой зарплаты и хороших условий труда. Некоторым это компенсирует специфику работы — монотонность, переработки и др. Или если деньги — вопрос выживания (эмиграция, релокейт, новые социальные условия, ответственность за семью, детей и т.д). В моем случае хорошая зарплата не делает меня счастливой. Важны ценности компании, социальная значимость, хочется заниматься тем, что реально делает жизнь людей вокруг лучше.

К тому же, в IT есть ограничения, если не хочешь уезжать из Беларуси. Рынок IT в стране схлопнулся и больше нет того разнообразия и той свободы движения внутри сферы.

Как найти свое место и понять, чего действительно хочешь

Я поняла, что не пойду работать в офис и мне сложно будет делать то, что не нравится. Я не тешила себя иллюзиями: я не проходила собеседования с 2014 года, а свобода фриланса (в том числе свобода выбирать себе проекты) меня избаловала.

Профориентационные курсы дали мне больше детального понимания о разных направлениях в IT, специфике каждой профессии и требованиям для нее. Но главное, помогли понять, что IT — не единственный вариант.

В итоге я собрала советы, которые давали экспертки: промониторила компании, которые остались в Беларуси и более-менее близки мне по ценностям. Подписалась на их соцсети, заполнила свой профиль в LindkedIn — до этого он был у меня «мертвым», мне всегда казалось, что эта площадка как своего рода «ярмарка тщеславия». В итоге мы именно там, в LindkedIn, нашлись с компанией, которая и сделала мне оффер.

Было несколько этапов интервью, и мне предложили место на позицию Communications Associate в неайтишной, но большой международной компании.

Почему женщинам сложнее реализоваться

Думаю, главная проблема не в рынке и не в конкуренции, а в том, что женщины ценят себя гораздо меньше, чем мужчины, и это препятствие.

По моим наблюдениям, исходя из вакансии, мужчина добавит навык в свое резюме, если хотя бы приблизительно понимает, о чем речь. Женщина — только в том случае, если она знает тему на 100%.

Женщинам не хватает уверенности в собственной экспертности. Кажется, что выученную беспомощность девочкам прививают с самого детства. Со школы я только и слышала, что девочки плохо понимают математику и физику, не смогут самостоятельно переустановить винду, да и в бытовом плане — чтобы что-то починить в доме или поменять колесо — зови мужчину. Я иногда думаю, что назло пошла на физмат, чтобы доказать всем, что я могу решать задачи не хуже (а зачастую лучше) мальчиков. И это было ошибкой, потому что я могу, но мне нравится другое.

Многим женщинам стереотипы мешают реализоваться. Поэтому нужно с детства воспитывать девочек верить в себя, не думать, что они слабее или не на все способны, что их предназначение только в материнстве. Нам часто говорят «Верь в себя» и это кажется банальностью, но когда задумываешься — это правда очень важно. Помогают маленькие достижения. Погуглила, посмотрела видеоуроки и сама переустановила винду — уже победа. Попробуй еще что-то, и увидишь, что многие вещи проще, чем кажутся. И все получается, если есть цель и усердие.

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