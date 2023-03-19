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Оккупант «Ниндзя» роликом в TikTok «слил» важный военный объект РФ

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  • 19.03.2023, 13:04
  • 5,854
Оккупант «Ниндзя» роликом в TikTok «слил» важный военный объект РФ

Коллаборант взбунтовался, не получив денег за 10 месяцев боев против Украины.

Коллаборант родом из Макеевки Кирилл Дегтярев, служащий в рядах оккупационных сил, решил пожаловаться на задержку выплат в TikTok и помог идентифицировать других преступников.

В своем видео Дегтярев утверждает, что пробыл на фронте 10 месяцев, но так и не получил обещанных денег. Потому военный приехал разбираться во Владикавказ.

Как пишет OSINT-исследователь Иракли Комахидзе, на заднем плане отчетливо видно что видео действительно снято возле места дислокации в/ч 20634.

Затем были установлены и другие данные оккупанта. Например, известно, что он – лейтенант, его позывной – «Нидзя», захватчик активен в Telegram и TikTok.

«Дегтярев оформил контракт с 19-й МСД «дистанционно» в июне-июле 2022 года, находясь в зоне боевых действий в Украине. Достоверно известно, что Владикавказская дивизия, как и другие соединения ЮВО, понесли серьезные потери (более 30% безвозвратных) и их начали доукомплектовывать всеми подряд, в том числе выходцами с Донбасса. Но его, как и многих других, тупо на*бали», - пишет Комахидзе.

Но на этом история не закончилась. Путем OSINT-исследования также идентифицированы его «боевые товарищи».

На одном из фото в соцсетях Дегтярев позировал на фоне грузовика с другими боевиками – Алексеем Ивановым и Александром Александровым из Макеевки, а также Юрием Третьяковым из Красноярского края.

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