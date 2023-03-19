Культовые произведения Владимира Короткевича перевели на венгерский и узбекский 3 19.03.2023, 13:51

Правда, есть один нюанс.

Владимир Короткевич остается одним из самых популярных и востребованных белорусских писателей. Вскоре его произведения появятся еще на двух языках мира.

Как сообщило на своей странице в фейсбуке посольство Беларуси в Венгрии, на язык этой страны передена историческая повесть Владимира Короткевича «Дзікае паляванне караля Стаха». Книга уже вышла в издательстве Aposztróf Kiadó. Перевод и редактору книги осуществили Иван Хорват, Каталин Салонтаи и Андраш Галло.

Правда, есть нюанс: перевод делался не с белорусского языка, а с русского (то есть с перевода). Впрочем, это первая и пока единственная работа Короткевича, доступная на венгерском языке.

А узбекская писательница Рисалат Хайдарова закончила перевод на свой родной язык повести Короткевича «Сівая легенда». По ее словам, «вельмі ўразілі ідэя, форма і стыль аповеду. Караткевіч на высокай ноце апісаў бязмежную любоў і свабоду — я пераканана, что ўзбекскі чытач абавязкова павінен прачытаць гэты твор. Ён рыхтуецца да публікацыі ў часопісе «Жахон адабиёти» («Сусветная літаратура»)».

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