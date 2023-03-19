Беларусь «накрыла» волна массовых сокращений 1 19.03.2023, 14:39

7,412

Фото: bymedia

Лихорадит наиболее «жирные» предприятия и отрасли.

На этой неделе появилась информация, что в организации «Глубокские электрические сети» в начале марта около 30 человек уволили по политическим мотивам. Об этом сообщил региональный сайт «Віцебская вясна». На самом предприятии заверили, что никаких чисток нет. Однако факты увольнений подтверждали читатели «Зеркала».

По информации правозащитников, сотрудники Глубокских электросетей остались без работы по причине «неблагонадежности» — в том числе из-за того, что участвовали в митингах, ставили подписи за независимых кандидатов на президентских выборах или перечисляли деньги в помощь репрессированным белорусам.

На прошлой неделе сообщество железнодорожников Беларуси со ссылкой на свои источники сообщило о возможном сокращении почти 8 тысяч работников железнодорожной отрасли. Минсктранс опроверг эту информацию и назвал «вбросом».

Ждут ли Беларусь массовые сокращения, и будет ли в качестве повода для увольнений использоваться политическая «неблагонадежность»? Ситуацию комментирует для 6TV Biełaruś правозащитник Игорь Казмерчак.

По его словам, электросети — это «жирная» организация с хорошими зарплатами. Увольнение 30 человек не будет сразу означать коллапс предприятия. У электросетей было достаточно ресурса, чтобы нанимать много людей. Обычно штаты таких организаций раздутые, в них могут входить футболисты местного ФК, там есть уборщики и т.д. Неизвестно, кто попал в список этих 30 человек — главный инженер или позиции, которые в нынешних условиях все равно нужно сокращать.

Один из вариантов объяснения происходящего состоит в том, что причина сокращения вполне «капиталистическая». Но чтобы не выплачивать сотруднику полагающиеся компенсации при сокращении, его обвиняют в поставленной не за того кандидата подписи. Казмерчак считает такой вариант вероятным, ссылаясь на информацию о возможном сокращении на железной дороге.

«Учитывая, в каком она плохом состоянии последние несколько лет, это довольно вероятно.

Есть организации, которые в свое время просто очень разожрались. Вот железная дорога — это круто работающее предприятие в нормальные времена. Но еще до 2020 года у них начались проблемы, сокращался грузопоток из-за ковида. Сейчас санкции, проблемы с калийными удобрениями — это все плохо влияет на грузопоток железной дороги. Соответственно, не из чего содержать прежние штаты.

То же самое может быть сейчас у энергетиков. В свое время это были очень богатые организации. Именно энергетикам подсовывали идиотские и невыгодные проекты, связанные кредиты с китайцами, по которым они планировали строить гидроэлектростанции на Днепре. Либо та же Беларуская АЭС. Это глупый проект, и скорее всего она не будет запущена. Но это тоже энергетическая сфера, и раз ее построили, раз 10 млрд кредита нужно отдавать, то где-то нужно сокращать».

Никто не может сказать, будет ли массовое сокращение на БелЖД, но, по словам Казмерчака, оно уже идет понемногу. Это длительный процесс. Однако он нивелировался за счет того, что с БелЖД люди и сами уходили волнами. В 2020 многие уезжали ради безопасности.

Увольнения — не что-то новое, такое было и до 2020 года. Несколько лет подряд в Беларуси принимают на работу меньше людей, чем увольняют. Так по всей стране. Если железная дорога действительно сократит 8 тыс. человек и распределит это по разным регионам, в каждом регионе уволят несущественное количество людей, заключает правозащитник.

«Зеркало» заметило по государственной базе вакансий, что сейчас на БелЖД, видимо, наблюдается нехватка кадров. Например, монтеры пути требуются на многие подразделения БЖД, на некоторых предприятиях их не хватает по несколько десятков, а в целом таких рабочих требуется несколько сотен. Нужны машинисты, начальники станций и их заместители и др.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».