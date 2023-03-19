Под Бахмутом ВСУ устроили «фейерверк» из БМП оккупантов 3 19.03.2023, 14:41

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Технику уничтожили вместе с живой силой врага.

Украинские воины продолжают держать оборону в Бахмуте Донецкой области. При этом они наносят российским оккупационным войскам потери.

Так, на днях в Бахмуте защитники уничтожили российскую БМП вместе с оккупантами. Видео поразительной ликвидации показал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник «Марсель».

«В районе Бахмута украинские военные уничтожили вражескую БМП вместе с живой силой оккупантов», – отмечено в описании к видео.

На кадрах видно, как по улицам города едет российская бронемашина пехоты. Ее замечают украинские воины и открывают огонь.

После попадания на месте БМП возникает зрелищный фейерверк.

В результате поражения техники был уничтожен также экипаж БМП.

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