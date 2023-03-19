Слабого бьют 2 Игорь Эйдман

19.03.2023, 14:50

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Игорь Эйдман

Кремль теряет последний шанс.

Китайский «мирный план» – план спасения Путина. Россия при Путине выполняет для Китая, с одной стороны, роль дойной коровы, снабжающей дешевым ресурсным молоком (от энергоносителей до леса), а с другой – громоотвода, притягивающего к себе молнии с Запада, которые в ином случае могли бы обрушиться на Поднебесную. Сейчас китайские власти с ужасом видят, как их корова взбесилась и несется навстречу гибели. Они пытаются предпринять последнюю попытку ее спасти. Именно для этого Си едет в Москву.

Спасти путинский режим можно только, приостановив войну в Украине. Именно, не завершив, а приостановив. Для того, чтобы завершить войну, России надо убраться с оккупированных украинских территорий, иначе конфликт не закончится. А на это Путин никогда не пойдет, потому что предстанет в глазах российской верхушки слабаком-неудачником и потеряет власть. Однако войну он все равно проигрывает. Значит, чтобы его спасти, ее надо заморозить.

Си торопится в Москву, пока не началось чрезвычайно опасное для россиян украинское наступление, в надежде уговорить Путина принять китайский «мирный план». Российский диктатор в этом случае должен будет объявить о прекращении огня, готовности к переговорам и перемирию. Потом Си попытается убедить Зеленского также пойти на прекращение огня и переговоры (такую встречу уже анонсировали мировые СМИ). Если Зеленский не согласится, Китай под предлогом того, что Украина якобы сорвала его «мирные усилия», может начать открыто помогать России.

Однако Путин неадекватен, не понимает, что проигрывает войну, и, вероятно, не пойдет на спасательный для него китайский план. Он, как многие слабые люди, больше всего боится публично проявить свою слабость. Ведь, как он сам говорит: «слабых бьют». Путин может посчитать, что его призыв к бессрочному перемирию будет воспринят противниками как признак слабости. А это неприемлемо для него.

Получится ли у Си то, что не удалось Эрдогану, который тоже пытался склонить будущего гаагского подсудимого к прекращению огня? Сильно сомневаюсь. Скорее всего, Путин опять пойдет максимум на какую-то профанацию, типа провального «рождественского перемирия», которое он в свое время объявил под давлением Турции.

Кстати, Эрдоган уже отчаялся спасать Путина и наказывает его за несговорчивость. В случае неудачи своей спасательной миссии, Си тоже будет крайне недоволен, а Путин потеряет последнего реального союзника и шанс на спасение.

Игорь Эйдман, t.me

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