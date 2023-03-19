«Цены в магазинах намного ниже, чем в Беларуси, хотя есть особенность» 19.03.2023, 15:39

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Белорусы рассказали о необычном путешествии в Турцию через Европу на своем авто.

Наверное, каждый знаком с ситуацией, когда по пути до места назначения пассажир коротает время за увлекательной беседой с водителем такси. Иногда разговор не клеится, но бывает, что шофер раскрывается с неожиданной стороны. Так случилось и с журналистом av.by. Слово за слово выяснилось: Петр, герой сегодняшнего материала, — заядлый путешественник. Не поделиться с читателями портала его приключениями будет большим упущением.

«Посетили курорты, которые любят европейцы»

Спустя несколько недель мы вновь встречаемся с Петром. На интервью мужчина приходит с супругой Верой — с ней он делит впечатления от регулярных путешествий за границу. Только за прошлый год пара дважды побывала в Турции, а также проехалась по Европе на личном и по совместительству рабочем Renault Grand Scenic 1.5 dCi.

— В Турции мы были неоднократно, — начинает мужчина. — Последние несколько раз летали туда самолетом, а уже на месте арендовали автомобиль, чтобы посетить наиболее интересные нам места. Бывало даже, что купаться отправлялись за 250 километров! Во время пандемии долго никуда не ездили, поэтому к лету прошлого года решили оторваться.

— До Антальи в прошлом году лететь было безумно дорого, поэтому пришлось брать билеты до Стамбула. Заранее через знакомых арендовали Fiat Egea с 1,3-литровым турбодизелем в местной прокатной компании Cizgi. Наверное, бронь по интернету вышла бы дороже на 15—20 евро, но нам предложили — грех было отказываться.

Аренда автомобиля на 15 дней обошлась в 360 евро, причем в сумму входила страховка — €3 в сутки. Как по мне — отличная цена!

— Отдых выглядел так: мы лежим на пляже и не знаем, куда поедем завтра. Абсолютная спонтанность, но сколько от нее удовольствия! В первый же день в Стамбуле мы заехали в местные аутлеты. Многие оставляют шопинг напоследок, а нам мелочиться не хотелось, — усмехается Петр. — Плюс ко всему — арендная машина… На своей по Стамбулу я ездить не рискнул бы: движение там безумное — полный хаос.

— Первая ночевка у нас была в Бергаме (название созвучно с итальянским городом). Ехали туда, куда смотрели наши глаза, разве что на навигатор ориентировались. Главное — двигаться. Останавливаемся там, а все отели заняты… И это только середина июля, только начало сезона. Даже в маленьких городках Турции спонтанно найти ночлег не получится.

В Бергаме очень узкие улицы, из-за чего пришлось побеспокоиться о состоянии машины. Стены практически касались зеркал, но особый опыт — подъем с уклона в таких условиях. А как иначе, если местность там отнюдь не равнинная? Да еще и дело было ночью. Вместо отдыха попали на курсы повышения водительского мастерства, — шутят Петр с Верой.

— Следующую остановку арендный «Фиат» совершил в Фоче — тоже очень красивый город, где мы пробыли три-четыре дня. Оттуда махнули в Алачаты — курортную деревеньку с геотермальными источниками. Старались спрашивать местных, какие пляжи можно посетить и как до них добраться.

Кстати, вода в Эгейском море далеко не самая теплая. Тем не менее в местах этих источников сверху она холодная, а ближе ко дну — приятно греет ноги, — удивляются супруги.

— Если подробнее останавливаться на Алачаты, то это небольшой курорт, но с отлично развитой инфраструктурой. Много прекрасных ресторанов, оборудована зона дискотек — приятное и хорошее место. Правда, здешние отели весьма дорогие — от 100 евро за ночь. И все равно были битком набиты.

Именно в этой деревушке мы нашли пляж с изумительными горками из белого песка.

— Рядом с Алачаты находится еще один курорт — Чешме. Ехать до него ближе, чем из одного района Беларуси в другой. Причем выглядит это достаточно забавно, — подключается к разговору Вера. — Представьте себе дорогу, вдоль которой идет плотная застройка отелей, коттеджей и развлекательных заведений. С одной стороны — Алачаты, с другой — уже Чешме. Интересно, как так получилось и почему это вообще не один большой город? Временами просто непонятно, где ты гуляешь: в Алачаты или в Чешме.

Общественные пляжи, к слову, настолько забиты людьми, что невольно вспоминаешь картину на популярных курортах Черного моря. Из плюсов места — горячие источники, а еще там неглубоко.

— В Турции гостиницами управляют сразу семьями. Бывает, в третьем, а то и четвертом поколении люди заняты в туристической сфере. Мы были вдалеке от пятизвездочных отелей — в регионе, который выглядит по-европейски и в котором любят отдыхать граждане ЕС.

Большие гостиничные комплексы здесь не встретишь. Зачастую это дома в несколько этажей с двадцатью номерами либо объединенные в квартал коттеджи или патио. Без излишней роскоши, зато аккуратно, красиво и со вкусом. Чешме и Алачаты — это рай. Спускаешься завтракать в кафе при отеле, а терраса находится на пристани.

В номерах таких частных гостиниц по три балкона со столиками. Считай, при каждом приеме пищи ты можешь разговаривать с соседями.

— Радикальное отличие нашего отдыха от привычного многим all inclusive — возможность общаться с обычными людьми. Турки очень открытые и отзывчивые: не против, если их фотографируешь, а также сами помогают сделать красивый снимок.

— Погостили мы и в Бодруме. Признаемся, не ожидали, что там такие сильные ветры: сносит лежаки, полотенца. Одним словом, не понравилось. Впечатление испортило обилие коммерческих пляжей, доступ на которые есть только у постояльцев отеля. Общественные смотрятся безлико — они не обустроены.

Плюсы, конечно же, мы и в Бодруме нашли, — не унывая, говорят супруги. — Закаты безумно красивые!

— Последней точкой нашего маршрута стал город Каш. Там холмистая местность и коттеджи расположены ступенчато относительно моря. На крышах — открытые террасы, откуда открывается классный вид. Никаких обзорных площадок не нужно! Каждый вечер на территорию приходили дикие кабаны, которые привыкли, что их подкармливают постояльцы.

— Бронировать отели через Booking получается только при включенном VPN, а Airbnb для белорусских карт и аккаунтов не работает. Перед поездкой это важно учитывать. Покатавшись пятнадцать дней по Турции, мы вернулись в Стамбул и вернули автомобиль.

Затраты на перелет — львиная доля от бюджета поездки. На билеты ушла такая же сумма, которая получилась за аренду машины, проживание и питание, — около тысячи условных единиц. Жилье мы бронировали от 25 евро за ночь до максимум 40. Где-то завтрак входил в стоимость, но не везде.

За сим-карту с 30 GB интернета, действительную три месяца, мы заплатили 23 доллара. На ней лучше не экономить, потому что как минимум онлайн-переводчик пригодится.

Самое дорогое и неудачное жилье — в Стамбуле: скромный выбор и сами апартаменты небольшие.

— Цены в магазинах намного ниже, чем в Беларуси, хотя есть особенность. В Турции все привязано к курсу доллара. Допустим, он вырос — и уже к вечеру работники продуктовых могут переклеить прайсы. Стоимость динамично меняется на все: еду, одежду и горючее.

— Топливо на тот момент еще было недорогое. За пятнадцать дней поездки по Турции мы намотали 2 480 километров, а потратили на «Фиате» лишь 93 литра солярки.

Более того, прежде чем мы прибыли в аэропорт отдавать арендную машину, в нас въехали — повредили бампер. Стамбульские прокатные авто визуально имеют сколы, царапины и вмятины — видимо, такие мелкие ДТП там не редкость.

Водитель-виновник сам оформил европротокол, а после составления бумаги нас пригласили в кафе и угостили чаем. Правда, принимающий машину работник прокатной компании даже не осматривал кузов: сама едет, сильно не бита — годится! Система залогов в Турции тоже не используется.

«При покупке виньетки мошенники скопировали данные кредитки»

Спустя несколько месяцев Петр и Вера вновь захотели погреться на турецких пляжах, однако в этот раз пара решила отправиться на курорт на собственном автомобиле — дизельном Renault Grand Scenic. «Зачем лететь самолетом, когда можно сэкономить?» — рассудили они.

— Выбирали между дорогой через Верхний Ларс в Грузии и через Европу. Долго сомневались, ведь первый вариант смотрелся привлекательнее. Тем более нас в Грузии могли встретить друзья, к ним еще заглянули бы. Однако долгое время не было ясности с обратным въездом на территорию России: тогда еще действовали ковидные ограничения. Получалось, что через границу пускали, но по веской причине. Отменили или нет эти правила, мы не понимали, а когда ответ пришел, уже построили маршрут и выдвинулись в Европу.

— Сначала до Вильнюса, потом — через Польшу в Словакию. После — Венгрия, Сербия и Болгария. Думали, что будет серьезный досмотр на границах: не все транзитные страны входят в ЕС. При этом на каждом погранпереходе стояли не более двух часов.

— Интересно, что мы хотели купить в Сербии электронную виньетку для проезда по платным дорогам. Открыл сайт, ввел данные карты, но их скопировали мошенники! Благо карта была виртуальная — деньги туда я перевожу только при острой необходимости. Первая попытка случилась в Турции, а потом и в Беларуси несколько раз пробовали — спустя пару месяцев. Рекомендую быть осторожными с персональными данными, особенно за рубежом.

Суммы порывались списать небольшие (10—15 долларов). Не каждый заметит, но если масштабировать их схему — это два раза в месяц, то все выглядит более печально. Мы заблокировали карту сразу.

Ко второй поездке по Турции цена на топливо заметно изменилась. Примерно на 30 центов, а это уже существенно. В среднем наш «Рено» потребляет около 5,4 литра дизтоплива на 100 км. Повезло, что машина экономичная. Да и так подорожавшее горючее увеличило расходы на 200 евро по сравнению с прошлым путешествием. Проезд восьми тысяч километров обошелся в сумму порядка 650 евро. С учетом того, что мы возвращались через Австрию: решили погулять по Вене.

— На обратном пути заехали на СТО в Белостоке, там провели масляный сервис. Все-таки преодолели 8 080 километров за время отпуска! Очень удивились местным расценкам на обслуживание. Замена 6 литров масла (Elf)

со всеми фильтрами обошлась в 138 долларов. И так бывает!

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