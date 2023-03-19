Ученые раскрыли секрет существа из корсиканских легенд 19.03.2023, 16:16

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Это совершенно новый вид.

Пастухи с французского острова Корсика много лет рассказывают о неуловимой «кошке-лисе» — загадочном животном, которое днем прячется в дремучих горных лесах, а по ночам спускается в долины, чтобы нападать на слабеньких ягнят или пить молоко у овец и коз. Впрочем, ученые считали этих зверей лишь одичавшими домашними кошками и не уделяли им особого внимания, пишет Naked science.

Лишь в 2008 году одно из таких животных поймали после того, как оно забралось в курятник, что дало исследователям возможность получить образцы тканей и провести замеры странной кошки. «Пастушеская байка» оказалась вполне реальной, и теперь, получив результаты генетического анализа, Французское управление по биоразнообразию (OFB) признало этих кошек отдельным видом.

Результаты генетического анализа однозначно показали, что корсиканские дикие кошки отличаются не только от лесных кошек, но и от домашних кошек с Корсики, Сардинии и материка. Иными словами, перед нами — не островная популяция лесных кошек и не одичавшие потомки домашних кошек, а уникальная генетическая линия, чье происхождение и точный таксономический статус еще предстоит выяснить.

Теперь исследователи планируют подробнее изучить распространение и поведение корсиканских кошек, а также собрать дополнительные образцы для исследования и снабдить пойманных животных GPS-ошейниками, что позволит отслеживать их перемещения. К счастью, дикие кошки заметно отличаются от домашних солидными размерами (до 90 сантиметров от головы до хвоста), плотным шелковистым мехом и примечательным черным кончиком хвоста. Так что отличить ее от других кошачьих не составит особого труда.

Обнаружение новой уникальной популяции диких кошек на таком хорошо изученном острове, как Корсика, — удивительное событие, которое подчеркивает возможность сохранения необычных видов животных буквально под носом у человека.

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