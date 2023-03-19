Украинская разведка: В Кремле активно ищут преемника 19.03.2023, 19:47

Перспективы России сошли на нет из-за геополитической катастрофы.

Российский лидер Владимир Путина уже настолько всех утомил своей токсичностью, что Кремль начал искать ему замену. Однако самого лидера РФ поучаствовать этом не приглашают.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время общеукраинского телемарафона.

По его словам, Путина уже еле терпят не только в мире, но и в самой РФ - он стал чрезмерно токсичной политической фигурой.

«Круг сужается и вокруг Путина, он становится все более токсичным, причем, конечно, как для внешнего мира, так и внутри», - говорят в ГУР.

Теперь в Кремле понимают, что перспективы России «сошли на нет» из-за геополитической катастрофы режима Путина, отметил Юсов.

Также в ГУР констатировали, что в Кремле активно ищут замену Путину.

«И так уже идет речь о поиске преемника и ищет его уже не Путин», - говорит Юсов.

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