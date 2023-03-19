Раскрыт парадокс ярких животных 1 19.03.2023, 20:02

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Ученые рассказали, как они выжили и хищники их не съели.

В рамках нового исследования Карл Леффлер-Генри, Чангку Канг и Томас Шерратт провели анализ генеалогического древа более 1 000 видов лягушек, саламандр и тритонов, пишет «Хайтек».

Апосематизм, или предостерегающая окраска — в поведенческой биологии яркая окраска животных, при помощи которой они сигнализируют потенциальным хищникам не только о своем присутствии, но также о своей несъедобности и/или защите. Является противоположностью камуфляжу.

По мнению ученых, существует «эволюционный парадокс апосематизма» — на раннем этапе эволюции любая особь, отличающаяся от камуфляжной, моментально поедается хищником, то есть существует область непреодолимого отрицательного отбора. Иными словами, неясно, как могли появиться животные с апосематизмом. Выделяющихся животных, как правило, ловят и съедают первыми, что предотвращает появление еще более ярких цветов.

Новое исследование показало, что эволюция апосематизма, вероятно, представляла (и представляет до сих пор) собой поэтапный процесс. Например, предки Phyllobates terribilis, золотой лягушки-стрелки, сначала были не очень яркими, а затем их цвет был все более насыщенным и заметным. Это часть сигнального механизма хищника. Затем лягушки вырабатывали другие сдерживающие факторы, такие как неприятные на вкус бородавки или смертельный яд. Затем окрас становился еще заметнее и так далее, по нарастающей.

В итоге на сегодняшний день неоновые яркие цвета P. terribilis не привлекают хищников, а предупреждают их о серьезных рисках, связанных с нападением на него или поеданием. Простое прикосновение к коже такой лягушки может привести к серьезным последствиям, таким как отек, тошнота и паралич.

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