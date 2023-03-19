«Здесь просто ужас»: белорусы массово жалуются на дороги 1 19.03.2023, 20:37

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Люди возмущаются бездействием чиновников.

Пользователи TikTok из Беларуси жалуются на плохие дороги: кто-то обращается к властям с просьбой о помощи, а кто-то просто возмущается нерадивостью чиновников, сообщает «Белсат».

На этой неделе в тик-токе появилось видео, которое записал ипэшник Евгений Чуевский из деревни Кукшевичи Дзержинского района. Мужчина обращается к Александру Лукашенко, говорит, что в 2020-м вся деревня за него голосовала и «держала кулачки». Однако сейчас местные жители просят о помощи. Ипэшник жалуется на дорогу, по которой невозможно проехать: транспорт ломается, автобусы не ездят, дети вынуждены по грязи добираться до школы 2 км.

«Здесь просто ужас! Беспредел случается после дождя!.. Поэтому, Александр Григорьевич, пожалуйста, разберитесь, помогите. Настало то время, когда вы нам должны помочь», – заявил мужчина.

Обращение жителя Кукшевичей перепостили многие паблики и независимые СМИ. Вскоре автор убрал свое видео с тик-тока.

Вместе с тем, тема плохих дорог становится популярной в соцсетях. Например, видео пользователя Vova Gryzinov в тик-токе набрало более 300 тысяч просмотров: в ролике мужчина рассказывает о ситуации в Костюковичах Могилевской области и сетует на нерадивость чиновников, которые не в состоянии отремонтировать дорогу.

«Вот он ваш ремонт, – говорит местный житель, показывая полностью разбитую дорогу, – бюджетные деньги полностью выброшены в мусор. Вот как вы решаете проблемы: вы их больше создаете, чем решаете». «Вы считаете, что там бабушка-пенсионерка, которая всю жизнь отработала на государство, 80 лет, должна ремонтировать эту дорогу за свой счет? Или я со своей копеечной зарплатой должен ее ремонтировать?», – возмущается он.

Жители деревни Красная Горка также показали, как они страдают без нормальной дороги.

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