Путина сцапали Telegram-канал «Сито Сократа»

19.03.2023, 21:06

4,940

Ордер МУС нашел своего «героя».

В политической системе России, которая более года назад практически упокоилась в вечной мерзлоте, становится горячо. Волей-неволей правящей группировке нужно показывать свою жизнеспособность. Особенно остро упомянутая проблема стоит перед президентом Путиным. У «вечного кормчего» по Конституции РФ остался один законный год на посту. Дальше он делает шаг в абсолютную неизвестность. Каким бы ни был исход президентских выборов 2024 года, действующего лидера будут воспринимать в Кремле как самозванца, даже если Памфилова обеспечит ему победу со 100%-й поддержкой. Путин перестанет быть гарантом консолидации элит, породив самим фактом своей консервации на посту мощную турбулентность. А на внешнем контуре львиная доля международного сообщества окончательно сжигает мосты для взаимодействия с российским президентом.

Очень символично, что ровно за год до дня голосования Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Ему инкриминируют причастность к совершению военных преступлений: проведению незаконных депортаций детей со временно оккупированных территорий Украины. Команда юристов Кириенко и Брычевой перед началом вторжения в Украину убеждали Путина, что он имеет железобетонный иммунитет. Россия не признает МУС, для нее его решения – просто бумажки. Если за военные преступления кого и будут судить в случае провала, то это будут выжившие российские исполнители от рядовых до генералов. Как вариант для выдачи планировались руководители ЧВК вроде Пригожина, принимающие участие в боях в самом уязвимом для международного правосудия статусе «наемников».

Но люди Кириенко не все смогли учесть – Путина сцапали на незаконной депортации детей, которых без согласия родителей и органов опеки и попечительства принудительно вывозили на российскую территорию. Особенно процесс интенсифицировался после майского указа Путина об упрощении предоставления российского гражданства украинским детям-сиротам. Этой мерой узаконили похищение сотен тысяч детей. Депортация преподносилась, как спасение детских жизней. Сложилось впечатление, что Путин копирует в мелких деталях либерийского диктатора Чарльза Тейлора. Тот вообще использовал детей как солдат, а его предвыборным лозунгом стало: «Чарльз Тейлор убил моего отца, убил мою мать, но все равно я проголосую за него». После утраты власти Тейлор сел на скамью подсудимых в Гааге и был осужден на тюремный срок в 50 лет за решеткой. Подобная участь замаячила перед Путиным. После выдачи ордера МУС Интерпол имеет право задержать военного преступника в 137 странах-подписантах Римского статута.

Хотя заполучить главу ядерного государства в руки правосудия будет задачей со звездочкой, но она выполнима. После ордера МУС контакты с Путиным станут токсичными для любых иностранных лидеров. Жать руку прокаженному – самому расписаться в соучастии в преступной деятельности. Внешняя политика Москвы впадает в состояние паралича. Очень показательным станет визит китайского руководителя Си Цзиньпина в Россию. Это полный джекпот для Пекина, сейчас он может официально взять Россию под абсолютный контроль. Если ранее путинцы за копейки отдавали китайцам российские природные ресурсы, то теперь Си готов назначить своего министра-резидента в Кремль управлять Россией при сохранении путинской оболочки.

После осознания произошедшего у Путина так поднялся адреналин, что он рванул с необъявленным визитом на оккупированные территории. В Севастополе осмотрел детский лагерь «Артек». Потом под покровом ночи проник на вертолете на пепелище Мариуполя и провел постановочную встречу с актерами из построенной, но пустующей пятиэтажки в микрорайоне «Невский». Там Путин в мешковатом пуховике смотрелся сюрреалистично. Ему рассказывали про жизнь в «маленьком кусочке рая» в кромешном мариупольском Тартаре. Чем не модель всей России: благодать для избранных, тьма кромешная всем остальным.

Telegram-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».