Украинская теннисистка Цуренко рассказала, чего ожидает от белорусских спортсменов 19.03.2023, 22:03

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Действие каждого человека имеет вес.

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась с YouTube-каналом «ЧестнОК» мнением о том, почему белорусские и российские теннисистки и теннисисты не осуждают войну в Украине, которую с 24 февраля 2022 года продолжает Россия с использованием территории Беларуси, пишет «Трибуна».

– Если даже Арина Соболенко рассматривать, то она живет, насколько я знаю, в Майами, в топе тенниса сейчас, отлично зарабатывает, на нее режим в и никак, условно, повлиять не может. Почему она тотально избегает вот этой вот темы Украины и не хочет ничего говорить? Можешь ли ты предположить, какие у нее мысли, что у нее внутри, что она вот так от всего дистанцируется?

– Я не знаю, что может быть внутри… Я бы очень хотела, чтобы каждый человек осознал, что именно происходит, насколько это ужасно, и насколько это глобально. Действие каждого человека имеет вес, имеет большой смысл. Мне очень жаль, что этого не происходит. Поэтому представить, что происходит внутри у той стороны, мне лично, очень сложно.

Чего мы ожидаем от белорусских теннисисток и теннисистов, например, которые от того же самого государства, которое вас [белорусов] сажает, а им там по 200 тысяч в год? Чего тогда от них ожидать? Кто с какой позицией выйдет?

То же самое в России. Какая позиция? Нам теннисистки из России в начале войны писали, что мы, оказывается, сами себя бомбим. А те, которые получают такой гонорар и государственное финансирование жирное, куда они выйдут? Кто что скажет? Да им вообще, получается, по барабану, что таких, как вы, сажают. Что в Рашке 164 тысячи «пакетов» уже, 164 тысячи убитых за год (слова спикера сохранены – Tribuna.com). Плюс умножаем на 3 – еще тысяч 400 живы, но без рук и без ног. Как это у вас получается?

Объяснить это, мне кажется, невозможно. У них нет какой-то эмпатии, – сказала Цуренко.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Леся Цуренко отказалась выходить на корт против второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

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