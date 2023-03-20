В Гродно снова стрельба 1 20.03.2023, 13:15

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На этот раз задерживали пьяного водителя.

Погоня со стрельбой произошла в воскресенье утром под Гродно.

Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, около 8 утра на улице Горького в областном центре инспекторы увидели, как от увеселительного заведения отъезжает Аudi А6. Они решили проверить водителя, но тот не остановился, а набрал скорость и попытался скрыться.

К погоне присоединились еще два экипажа. Она проходила на дороже Гродно-Поречье. Водитель Аudi А6 выезжал на встречную полосу, игнорировал сигныл светофора. В итоге милиционеры решили применить оружие. Выстрелами они повредили три из четырех колес автомобиля. В итоге водителя задержали около деревни Салатье.

Задержанному 32 года. Он живет в Гродно. Медосвидетельствование показало 1,48 промилле алкоголя. Ранее он уже дважды задерживался за пьяную езду и пять раз — за езду без прав.

Как писал сайт Charter97.org, вчера, 19 марта в Гродно прогремели взрывы и выстрелы. Очевидцы сообщили, что их слышали на улицах Курчатова и Врублелевского.

Позднее пропаганда заявила, что в Гродно во время задержания «ликвидировали» иностранца.

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