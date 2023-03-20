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Гиркин рассказал, чем для российских оккупантов закончатся бои за Бахмут

  • 20.03.2023, 13:42
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Гиркин рассказал, чем для российских оккупантов закончатся бои за Бахмут

Командование армии РФ повторяет ошибки Вермахта.

Экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин прогнозирует провал российской оккупационной армии в сражении за Бахмут Донецкой области.

В своем Telegram-канале провел параллели между боями за Бахмут и Сталинградской битвой.

Гиркин назвал сражение за Бахмут «Сталинградской битва наоборот». Он напомнил, что во время боев за Сталинград советское военное командование сумело навязать немецким войскам длительное и бесперспективное сражение на истощение, а само готовилось к наступлению. Немцы тогда были уверены, что смогут отбить атаку.

Стрелков считает, что теперь российские военачальники в боях за Бахмут могут повторить допущенные Вермахтом в конце 1942 года ошибки.

«Пока я полагаю, что (за учетом меньших масштабов, чего нельзя сказать о возможных геополитических последствиях) наше командование намерено превзойти своих германских коллег», — говорит он.

Ранее в интервью сайту Charter97.org полковник ВСУ Петр Черник рассказал, почему оборонаБахмута так важна для украинских войск.

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