Лукашисты заявили о задержании ехавшего из Польши автомобиля с оружием и боеприпасами 29 21.03.2023, 9:13

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фото: ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ

Его якобы вез белорус.

При проверке автомобиля белоруса, ехавшего из Польши, таможенники якобы обнаружили «множество пакетов с гильзами и пулями, которые были спрятаны в тайниках».

Арсенал оружия якобы «нашелся и у него дома», теперь мужчине грозит уголовное дело, сообщает Государственный таможенный комитет.

Инцидент произошел на днях в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе. Там таможенники якобы остановили для досмотра Citroën C4 под управлением 50-летнего белоруса, который ехал из соседней страны.

Когда автомобиль просканировали, внутри якобы обнаружилось 20 полиэтиленовых пакетов, в которых находилось 75 кг гильз и пуль. Пакеты в свою очередь были спрятаны в специально оборудованных тайниках, в том числе в запасном колесе.

Обыск провели и по месту жительства мужчины — там «нашли» целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

Теперь рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пропагандисты заявили, что в Гродно во время задержания «ликвидировали» иностранца, который якобы бросал гранаты и стрелял из автомата в спецназ КГБ.

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