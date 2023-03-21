Лукашисты заявили о задержании ехавшего из Польши автомобиля с оружием и боеприпасами

Лукашисты заявили о задержании ехавшего из Польши автомобиля с оружием и боеприпасами29
- 21.03.2023, 9:13
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Его якобы вез белорус.
При проверке автомобиля белоруса, ехавшего из Польши, таможенники якобы обнаружили «множество пакетов с гильзами и пулями, которые были спрятаны в тайниках».
Арсенал оружия якобы «нашелся и у него дома», теперь мужчине грозит уголовное дело, сообщает Государственный таможенный комитет.
Инцидент произошел на днях в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе. Там таможенники якобы остановили для досмотра Citroën C4 под управлением 50-летнего белоруса, который ехал из соседней страны.
Когда автомобиль просканировали, внутри якобы обнаружилось 20 полиэтиленовых пакетов, в которых находилось 75 кг гильз и пуль. Пакеты в свою очередь были спрятаны в специально оборудованных тайниках, в том числе в запасном колесе.
Обыск провели и по месту жительства мужчины — там «нашли» целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.
Теперь рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее пропагандисты заявили, что в Гродно во время задержания «ликвидировали» иностранца, который якобы бросал гранаты и стрелял из автомата в спецназ КГБ.