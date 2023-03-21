Полковник ВСУ: Российская группировка на Азовском побережье и в Крыму попадает в оперативное окружение 4 21.03.2023, 9:22

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Украинская армия готовит две наступательные операции.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка для большого контрнаступления. Для освобождения всей территории нашей страны за одну наступательную операцию ВСУ должны иметь более миллиона снарядов, мощную технику и авиацию.

Такое мнение в эфире «24 канала» выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, учитывая нынешние реалии, более реальным является освобождение Украины за две наступательные операции.

«Одно масштабное успешное контрнаступление ВСУ»

Свитан предположил, что президент Чехии имел в виду наступательную операцию по выходу на Ростов-на-Дону из-под Луганска.

«Если он подразумевает одно наступательное действие по выходу на Ростов-на-Дону и Таганрог из-под Луганска. Сватово, Луганск, Сорокино, а затем на Азовское побережье с отсечением всей российской группировки и уничтожением Крымского моста», – сказал он.

Военный эксперт отметил, что после таких действий оккупационное войско может оказаться сначала в оперативном, а затем – в полном окружении. Таким образом уже через несколько недель россияне останутся без всех запасов.

«И это будет толпа «зеленых человечков» на технике, которая не имеет бензина, дизеля, которой нечем стрелять. То есть просто металлолом. С этой толпой будет гораздо проще справиться, выйти к Керчи и «зачистить» ее», - заметил полковник.

Роман Свитан подчеркнул, что он приветствовал бы такое развитие событий, но для освобождения всей территории Украины за одну наступательную операцию ВСУ должны иметь более миллиона снарядов, мощную технику и авиацию. Но в случае, если все это будет, защитники справятся.

Две наступательные операции ВСУ

Свитан считает, что ввиду нынешних реалий, более реально освобождение Украины за две наступательные операции. Сначала это будет выход на Азовское побережье и уничтожение захватчиков в Запорожье, Херсоне и Крыму

«Обязательно нужно дойти до Керчи, «зачистить» эту сторону, чтобы у нас не было в тылу донецкого группировки (представителей так называемой «ДНР» – «24 канал») и россиян», – сказал военный эксперт.

По мнению полковника ВСУ, дальше, ближе к осени, будет наступление на Донецкую и Луганскую области.

Как убежден Роман Свитан, своим заявлением Петр Павел пытается убедить Запад предоставить ВСУ все необходимое, чтобы поскорее закончить войну в Украине.

«Он однозначно проукраинский. Павел прекрасно все понимает, ведь всю свою военную жизнь участвовал и планировал определенные процессы против России. Он знает, что с россиянами лучше закончить раз и навсегда, а не растягивать это», – говорит он.

Летчик-инструктор добавил, что, вероятно, чешский лидер намекал: если бы Запад передал все необходимое вооружение Украине еще летом 2022 года, то сейчас Украина уже отстраивала бы свои разрушенные города.

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