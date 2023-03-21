СМИ: Кагэбисты застрелили в Гродно гражданина одной из стран ЕС 21.03.2023, 10:08

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Лукашенковская пропаганда не сообщает никаких деталей о происшествии в Гродно, где в воскресенье спецслужбисты, возможно, убили человека. В понедельник Александр Лукашенко вызвал к себе своего сына — «ответственного» за «Альфу». Полной картины происшествия до сих пор нет.

Стало известно, что в тот же день Лукашенко вызвал к себе сына Виктора.

«Если он на следующий день вызвал к себе сына, который является руководителем межведомственного Совета специальных подразделений, то это, как по мне, свидетельствует о его желании получить объективную информацию и оценку действий альфовцев не только со слов Тертеля», — сказал один из собеседников «Нашай Нівы» с большим опытом работы в силовом блоке.

По непроверенной информации «Нашай Нівы», которую мы получили из одного источника, в Гродно «Альфа» убила гражданина одного из государств Евросоюза.

Дипломат этой страны якобы получил запрос издания о вероятном факте гибели их гражданина, но, прочитав, оставил его без ответа.

Информация, что этот гражданин якобы отбивался от КГБ гранатами, собеседниками издания ставится под сомнение.

Также стало известно, что еще в воскресенье специалистов по взрывному делу, а также оперативников ряда специальных ведомств вызвали в Гродно с выходных и даже больничных.

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