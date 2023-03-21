Украинская армия летом будет «ломать хребет» РФ 21.03.2023, 10:27

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Михаил Самусь

Есть шанс на завершение войны в этом году.

После нескольких недель наступления на Донбассе российские оккупанты снизили темп штурмов. Как отмечают аналитики, атакующие действия захватчиков на направлениях Сватово-Кременная в Луганской области и Бахмута Донецкой области постепенно приближаются к кульминации. В такой ситуации ВСУ получат возможность перехватить инициативу на поле боя. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Будет способствовать этому и поставка вооружения от западных партнеров. По крайней мере уже известно, что Украина получила колесные танки от Франции и впоследствии получит самолеты-истребители МиГ-29 от Польши и Словакии.

В интервью «Главреду» заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, может ли Украина пойти в эффективное контрнаступление без самолетов США, почему Россия опоздала с объявлением мобилизации, при каких условиях россияне окажутся в блокаде в Крыму и насколько реально завершить войну до конца года.

— Ряд экспертов отмечает, что интенсивность наступления РФ сразу на нескольких направлениях уменьшилась. Какова причина этого и какие возможности для нас создает снижение активности?

— Надо заглянуть немного назад, когда многие эксперты, западные медиа говорили о том, что Россия готовится к широкомасштабному наступлению. Я, например, скептически относился к этому, поскольку те силы, которые у РФ были вокруг Украины, на территории Беларуси или других направлениях, говорили о том, что Россия не способна на проведение широкомасштабных операций вроде тех, что были год назад, и сконцентрируется на Донбасс. Потому что это единственное направление, где РФ могла бы выполнить политическую задачу Путина – оккупировать Донецкую и Луганскую области. Тогда я прогнозировал, что в январе, феврале, марте будут попытки России оккупировать Донецкую и Луганскую области. Именно на этом направлении россияне сосредоточились, и со всего фронта протяженностью в две тысячи километров остановились на штурме фактически нескольких километров.

В Кременной, Бахмуте, Угледаре, на Авдеевском направлении россияне пытались достичь успехов, и самым напряженным был, конечно, Бахмут. По моим оценкам, россияне очень много надежд возлагали на Угледар, но там они потерпели сокрушительное поражение. Причем у них было несколько попыток, они потеряли много ресурсов, людей и не продвинулись там. Что касается Бахмутского направления, то туда россияне вложили огромные ресурсы и большое количество людей – в основном это были «вагнеровцы», которые понесли там огромные потери. На других направлениях также нет больших успехов – они пытались изо всех сил выполнить эту задачу, но ВСУ не дали этому осуществиться. Поэтому на данный момент россияне фактически использовали те ресурсы, которые были у них заготовлены для выполнения задач по выходу на рубежи после взятия Бахмута, Кременной, Угледара. Это бы могло дать им возможность выйти на Лиманском направлении на Славянск и Краматорск, а Угледарское направление могло бы дать им возможности для наступления с юга, включая Запорожское направление.

На данный момент РФ не достигла своих целей – их ресурсы сокращаются. У них уже ощущается дефицит, но не скажу что голод боеприпасов. Потому что в России много боеприпасов – их состояние неизвестно и в части сомнительное. Но то, что они уже использовали боеприпасы наиболее высокой готовности это точно. Сейчас они будут использовать оружие более низкого качества, но все равно у них его еще много. С другой стороны, россияне не могут себе позволить осуществлять бешеную поддержку артиллерийским огнем, как они это делали в апреле-июле прошлого года, когда использовали по 60 тысяч снарядов в день. Сейчас это невозможно, поэтому россияне сосредоточились на узких участках фронта, буквально в несколько километров, пытаясь концентрировать свои силы и таким образом проломить нашу оборону.

Но это им не удалось – на данный момент РФ не может позволить себе проведение крупных операций. Они могут позволить себе проведение тактических действий, во время которых можно сконцентрировать определенные силы на любом участке фронта и создать определенное напряжение. Это Россия может себе позволить, в отличие от широкомасштабного наступления, потому что его сейчас не может быть проведено банально из-за того, что у россиян нет ресурсов. Они не провели в декабре-январе очередную волну мобилизации.

Я, кстати, не могу понять, почему это произошло. По всем расчетам, если бы они ее тогда провели, сейчас у РФ было бы примерно 300 тысяч военнослужащих, которых можно было бы подготовить и бросить на фронт не только для проведения тактических действий, но и операций. Но в РФ сложилась такая ситуация, когда они потратили огромные ресурсы на Донбассе, не смогли создать группировку в Беларуси и не провели мобилизации. Только сейчас идет информация, что россияне начали интенсивно проводить скрытую мобилизацию, раздавать повестки. Говорят о том, что аж 500 тысяч человек они бы хотели до лета забрать в войска. Но России до лета надо еще дожить, надо выдержать украинские наступательные операции, которые, очевидно, Вооруженные Силы Украины очень скоро начнут проводить. Потому что это достаточно широко обсуждается, и помощь наших партнеров (а генерал Залужный в декабре прошлого года заявил, сколько танков, бронетехники и артиллерии нам надо для того, чтобы провести наступательные операции) направлена на то, чтобы эти планы выполнялись и в течение марта были удовлетворены. То есть ВСУ получат значительное подкрепление и современным западным вооружением, и подготовленным личным составом, который готовился и готовится у западных партнеров.

— Если говорить о технике, которую мы можем получить, то речь идет о самолетах? Потому что было заявление Анджея Дуды о том, что Польша в ближайшее время может передать нам МиГ-29. Насколько западные партнеры сейчас настроены массово передавать нам авиацию, так же, как, например, танки?

— Если речь идет о советской авиации, такой как МиГ-29, то я уверен, что эти самолеты будут нам переданы. Словакия и Польша передадут нам несколько десятков этих самолетов. В любом случае, у Словакии их 10, у Польши – 29, да и Польша может нам передать или эскадрилью (14 самолетов) или две, будем видеть.

Важный аспект – было бы очень хорошо, если бы эти самолеты уже были модернизированы для использования западного вооружения. Потому что украинские МиГ-29 не могут его использовать, и это резко снижает их боевые возможности. Если бы эти самолеты были оснащены системами, позволяющими использовать западное вооружение, это в некотором роде компенсировало бы отсутствие западной авиации.

— Почему нам не передают западную авиацию? Потому что это занимает время и требует больших ресурсов, в том числе финансовых. Потому что авиация-это дорогая штука, это миллиарды, которые нужно инвестировать в украинскую инфраструктуру. Потому что надо создать условия для обслуживания этих самолетов, не говоря уже о том, что до конца нет готовности стопроцентного обеспечения безопасности самолетов, если они будут базироваться в Украине. То есть Россия может проводить разведку, обнаруживать эти самолеты и просто фокусировать свои усилия на их уничтожении. И тогда получится так, что мы потратили огромные средства, а использовать самолеты не сможем, потому что Россия откроет на них охоту. Потому что в принципе можно найти самолеты и начать их уничтожать тем же ракетным оружием. А мы еще не до конца создали условия для того, чтобы полностью закрыть небо – мы знаем, что у России есть ракеты, которые украинские ПВО и ПРО не могут сбивать.

— Поэтому на данный момент наши партнеры сконцентрировались на передаче нам высокоточного дальнобойного оружия дальностью 150 километров, которое изменит возможности Украины относительно подготовки к наступлению. Это очень важно, когда в рамках подготовки и проведения наступательной операции можно стрелять на 150 километров вглубь. В нашем случае это фактически весь фронт (примерно именно такая сейчас его глубина) и определенным образом доставали бы в Крым. То есть сможем уничтожать командные пункты, системы управления противника, склады с боеприпасами, логистику, системы разведки, ПВО и так далее. Соответственно, это полностью меняет возможности противника к обороне, потому что когда мы уничтожаем систему ПВО, РЭБ, системы управления он просто не может адекватно реагировать на наши наступательные действия. Это очень важно, и если нас снабдят достаточным количеством боеприпасов GLSDB, то мы определенным образом даже компенсируем отсутствие западной авиации, которая бы нам гарантировала господство в воздухе.

Компенсация такими средствами позволяет нам планировать наступательные действия и без западной авиации, особенно если польские и словацкие МиГи будут иметь возможности для применения западного оружия. Потому что, в принципе, нам нужен не сам самолет, а авиационная система, которая может использовать западное оружие и с помощью этого выйти хотя бы на уровень россиян. Потому что и дальность бортовых радаров, и использование ракет должно быть не хуже, чем в РФ. Сейчас у нас таких возможностей нет, потому что у нас старые самолеты. То есть не просто чтобы нам дали Eurofighter, потому что он красивый, а потому что нам нужны конкретные боевые возможности на поле боя. И если мы сможем компенсировать это МиГами, то это будет супер вариант для нас, потому что для этих самолетов у нас все готово – пилоты, специалисты, инфраструктура. Самолеты прибыли, наши пилоты садятся на них и выполняют боевые задачи.

— Но на западные самолеты хотя бы впоследствии мы можем рассчитывать? Как скоро это может произойти?

У нас и до 24 февраля существовали планы по замене авиации. У нас старая советская техника, потому что нашим самолетам уже 40 лет. И по всем планам с 2025 года должен был бы начаться процесс постепенного перехода на западные самолеты поколения 4++ – рассматривались F-16, Gripen. Eurofighter не рассматривались, но теперь они также являются одним из вариантов.

То есть даже до 24 февраля мы это рассматривали. Сейчас ситуация изменилась – авиация используется гораздо больше и интенсивнее, чем это планировалось в предыдущих концепциях до широкомасштабного наступления РФ. Поэтому авиация обязательно будет меняться – у нас нет другого выхода. Ведь если мы несколько лет будем с теми самолетами, которые у нас есть, мы просто останемся без самолетов вообще, потому что они старые и имеют свой срок использования. Есть усталость металла, усталость корпуса, и если мы попытаемся модернизировать его, у них все равно будут определенные сроки эксплуатации, которые нельзя перепрыгнуть через голову.

Все это надо планировать. Конечно, в последние годы некоторые типы самолетов могут быть заменены беспилотными системами. В отдельных направлениях это будут делать, но от многофункциональных самолетов мы еще не можем отказаться. Как раз генерация 4++ западных многофункциональных самолетов идеальна для Украины. F-35 – это уже слишком, потому что когда Украине потребуются самолеты пятого поколения, на тот момент уже будут беспилотные системы, которые смогут их эффективно заменять. К тому же, такие системы намного дешевле, там нет пилотов, и их можно использовать более многовариантно, не ставя под угрозу жизнь пилотов.

Вообще это – перспективное направление. Когда это будет сделано, будет зависеть от того, как будет развиваться война. Во всяком случае, наши пилоты уже находятся в США и изучают их способности относительно того, сколько учить, как учить и т. д. F-16 являются наиболее привлекательным вариантом, потому что их много, к ним есть огромное количество вооружения, которое можно использовать. Единственное, что у администрации Байдена нет четкого решения по этому поводу – не думаю, что дело в технических преградах, оно именно в политических вопросах, которые пока не дают быстро принять решение. Хотя есть вариант и шведских Gripen, которые можно эффективно использовать (они, например, стоят на вооружении Чехии и Венгрии). Но это, очевидно, произойдет не в этом году.

Сейчас нам нужно решить насущный вопрос – переломить позвоночник военной машине России. Если это можно сделать без западной авиации, которая, повторюсь, требует серьезных финансовых и других ресурсов и времени, то это надо делать.

Есть приоритеты – можно, например, сказать: «Давайте купим 5 корветов для ВМС Украины». Нам корветы, конечно, нужны, но это уже будет после войны, потому что если говорить о море, нам больше нужны морские дроны, системы уничтожения подводных лодок и асимметричного уничтожения корабельного состава противника и береговую инфраструктуру флота. Иными словами есть приоритеты, можно брать асимметричные системы, которые выполняют те же задачи. Сейчас мы стараемся асимметрично действовать дальнобойным высокоточным оружием, и если мы говорим об операциях, планируемых на весну и лето, то без западной авиации можно обойтись, ибо глубина фронта как раз 150 километров. Гарантированное уничтожение сил противника – это возможности, которые можно заменить высокоточным оружием, которое достаточно дешево по сравнению с самолетами.

— Хотела вас попросить вернуться немного назад, когда мы с вами обсуждали российское наступление. Вы упоминали о мобилизации и о том, что в РФ сейчас начали рассылать повестки россиянам. Что дальше будет делать Россия, учитывая то, что ее наступление затухает? Вы говорите, что к лету РФ может набрать 500 тысяч– где она их задействует, да к чему нам готовиться?

— ВСУ не то что готовятся, они лидируют. Надо понимать – кто владеет стратегической инициативой, тот и выигрывает в войне. Украинская армия владеет стратегической инициативой. То есть даже сейчас, в течение этих трех месяцев, когда украинская армия якобы взяла паузу, осуществляя эффективную оборону на Донбассе, а россияне якобы ведут наступление и владеют инициативой, на самом деле ничего подобного не происходит. Потому что с того момента, когда Украина с лета прошлого года начала готовиться к контрнаступательным действиям и мы получили HIMARS (а значит и возможность бить высокоточным оружием на глубину 70-80 километров и уничтожать инфраструктуру противника), мы смогли диктовать свои условия. Мы провели операцию в Харьковской области, на правом берегу Херсонской области и сейчас мы диктуем, потому что россияне не знают, где будет наступать украинская армия. По всем показателям им надо было проводить мобилизацию в ноябре или декабре, чтобы быть готовыми к украинскому контрнаступлению, но они допустили ошибку, когда ее не провели. И получается так, что в тот момент, когда ВСУ будут проводить контрнаступление, у них не будет этих 500 тысяч. А когда украинская армия уже освободит все территории, они могут набрать хоть миллион своих солдат, но этот миллион развернется и пойдет громить Кремль. Потому что тогда у них будет обратный процесс. Ведь когда РФ, например, начнет терять Крым, то будут вопросы к «товарищу Путину» относительно того, что вообще происходит. И это создаст такую морально-психологическую обстановку и в армии, и среди русского населения, олигархов. Не знаю, чем тогда будет заниматься Пригожин, потому что тогда он может возглавить восстание против Кремля, потому что окажется, что Кремль проиграл все битвы.

То есть здесь сам факт набора 500 тысяч военных ничего не значит. Во-первых, мобилизация должна проводиться эффективно и вовремя. Если она так не проводится, то это наносит больше вреда, чем пользы. Поэтому мобилизация 500 тысяч человек в РФ в любом случае приведет к напряжению в российском обществе. Хотя в Кремле могут в топку бросить еще не один миллион, им все равно, потому что они спасают свои шкуры, но они делают все это не вовремя, потому что почему-то считали, что рядом ракетных ударов по гражданской инфраструктуре они смогут поставить Украину на колени, а Европа загнется от высоких цен на газ зимой и также приползет на коленях к Путину. Скоро апрель, никто не приползет, и тут они опомнились и решили провести мобилизацию, которую надо было проводить вместо ракетных обстрелов. Потому что если россияне хотели воевать, им надо было создавать группировки в Беларуси и наступать оттуда. Но они это время проворонили из-за их идиотских идей с ракетными ударами по тепло- и энергетической инфраструктуре.

Если они сейчас набирают 500 тысяч, они будут готовы, например, в мае. Что будет в этот момент на фронте, можно лишь гадать, но это будет очень активная фаза боев. Когда, например, 10 тысяч мобилизованных забрасывают в какой-то район, а там их берут в плен, потому что они не умеют воевать. Они будут в шоке – по ним летит несколько высокоточных снарядов, поэтому они будут разбиты морально и психологически. Это будут большие «котлы» мобилизованных, если их додумаются без техники отправлять на фронт. А с техникой у России огромная проблема – они пытаются восстанавливать старые Т-62, очевидно рассчитывая на этих мобилизованных, но это фактически агония путинского режима. Потому что когда россиян массово будут отправлять, они не будут хотеть и будут знать, что там их просто убивают и у них нет никаких шансов.

Все это может привести к катастрофе на фронте для России. Поэтому не надо бояться тех 500 тысяч. Действительно, это много и это напряжение на фронте, но если все пойдет так, как запланировано командованием ВСУ и будут созданы тяжелые механизированные соединения, штурмовые соединения, оснащенные западным вооружением, то это будет, как 21 век и Первая мировая. То есть россияне просто будут засылать пехоту, которая будет погибать и сдаваться под ударом современных вооружений.

— Хотела бы уточнить относительно проблем с техникой в России, о которых вы упомянули. В чем конкретно у нее наибольший дефицит? Просто хотелось бы понять, с чем именно они подходят к весне и насколько мы имеем над ними преимущество?

— За этот год значительная часть современной бронетехники у россиян уничтожена. Еще есть определенное ее количество, но можно сказать, что все, что у них было на вооружении профессиональной армии, россияне уничтожили. Поэтому они массово достают из хранения старую технику и пытаются восстанавливать ее, чтобы отправить на фронт.

В России очень много этой техники – тысячи и тысячи танков, бронемашин и тому подобное. Качество этой техники низкое, но в любом случае танк или бронемашина может ехать и стрелять. И это тоже опасно. Чтобы не было иллюзий о том, что мы сейчас их забрасываем шапками. Танк Т-62 тоже может ехать, стрелять и убивать украинских солдат. То есть это не значит, что такой танк приедет и со стыда остановится – его надо будет уничтожить. И в этом проблема, потому что когда мы говорим, что у нас будут Leopard 2, а у них Т-62, то хоть это абсолютно разные уровни техники, но, к сожалению, в РФ такой техники много. Степень готовности этой техники неизвестна – скорее всего, значительная ее часть в неудовлетворительном состоянии. Но часть еще может воевать.

Этот период в несколько месяцев, весна и лето, будут переломными. Украинская армия будет пытаться переломить военный хребет России. Если удастся переломить, тогда они могут миллион призвать, но у них уже просто не будет того импульса, который мог бы восстановить боевые способности Вооруженных сил РФ и продолжать стратегические операции. Они сейчас уже не могут проводить эти операции с тем размахом, как они думали себе, что пойдут и на Киев, и на Харьков, и на Одессу.

Они рисовали на картах огромные стрелы, но сейчас ограничиваются тактическими действиями. И это значит, что россияне имеют проблемы именно с ресурсами. Генералы, которые рисуют стрелы, остались и хотели бы их снова рисовать, но у них нечем заполнять – у них нет соединений, частей, подразделений, которые бы могли выполнить эту задачу.

— А какие у России приоритета в тактических действиях? Есть ли у нее какие-то направления, особенно важные для нее, где она до последнего будет грызть, как, например, сейчас в Бахмуте?

— Тактические действия не могут иметь приоритета – это способ выполнения задачи. Задача у них одна – оккупировать Донецкую и Луганскую области, а дальше пробовать как-то выходить на переговоры. Очевидно, они понимают, что не имеют возможности проводить стратегические операции, и сейчас они бы хотели заморозить конфликт. Затем, пользуясь заморозкой, набрать 500 тысяч, позже еще 500 тысяч, и тогда попробовать еще раз. Возможно, снова полезть через Беларусь. Украина, конечно, им этого не позволит сделать, поэтому они будут продолжать долбиться на Донбассе, потому что они думают, что это легче всего. Мол, им осталось немножко, оккупируют Краматорск и Славянск, и объявят, что достигли целей «СВО». Путин заявит, что, мол, мы больше ничего не хотим, у нас есть аннексированные территории, давайте что-то решать с киевским режимом. Украина – нейтральна, но Россия обязуется там больше ничего не делать.

То есть они будут пытаться заморозить конфликт, потому что у них нет ресурсов. Генералы докладывают Путину о том, что нужна передышка, желательно в полгода-год, чтобы набрать новый личный состав, обучить его, подготовить технику, новые соединения, корпуса – ту группировку, которую они потеряли в прошлом году. Поэтому тактически РФ свои активные действия однозначно будет продолжать на Донбассе. На других направлениях у них просто нет сил – они могут попробовать пойти, например, на Харьков, но могут ли они взять город? Очевидно, что нет. Они могут попробовать пойти и на Черниговскую область, на Киев или на Волынь. Теоретически все можно, но сейчас у них нет группировок, которые бы позволили хотя бы теоретически говорить о каких-то успехах.

— В зависимости от того, что будет происходить весной и летом, как вы оцениваете перспективы завершения войны? Возможно ли ее завершить к 2024 году – каковы ваши прогнозы?

— Это будет зависеть от успешности выполнения задач, которые будут ставить украинское командование. Россия будет стараться максимально затянуть этот конфликт. Для Путина эта война является единственным способом выживания. То есть когда Путин проиграет эту войну и российские войска сбегут с украинской территории включая Крым, Путин будет пытаться установить диктаторский режим, который будет чрезвычайно жестким. Даже сталинский режим по сравнению с ним будет выглядеть детским, потому что здесь за лайк в социальной сети можно будет расстреливать. Это не фантазии, так и будет, потому что у Путина не будет другого выхода. После проигрыша он останется в изоляции, и если не сделает этого, его просто снесут еще большие идиоты. Потому что у кого-то, особенно на Западе, есть какие-то иллюзии, что будет Навальный или либеральная демократия. Но нет, в ближайшие 30 лет этого у РФ точно не будет – будет или диктаторский путинский режим, который продлится столько же времени, а потом будет продолжаться борьба между разными кланами. И возможно, после того-шанс на развал России и создание нескольких демократических и нескольких диктаторских государств. Но для Путина эта война является способом выживания. Он максимально хочет сохранить тот статус-кво, в котором он находится. Да, у него есть проблемы, но он все равно пока сохраняет свой статус «великого императора». Когда Путин проиграет войну, он будет в абсолютной изоляции, и это для него будет другая жизнь – он будет жить в очень печальных и сложных условиях.

Завершение войны возможно и в этом году. Если украинская армия нанесет несколько важных ударов, которые приведут к излому российской военной машины на украинской территории, они просто не смогут выдержать дальнейшего пребывания. Россияне надеются, что надолго задержатся в Крыму, но на самом деле полуостров не столь удобен для обороны. Есть условия-разрушение Крымского моста, заход ВСУ в Крым, после чего там сложится тяжелая ситуация для российских войск, которые окажутся в блокаде и не смогут долго противостоять украинской армии. То же самое и на юге и других территориях. Донбасс может быть сложным, но если произойдет катастрофа для РФ в Крыму, то кому уже будет нужен Донбасс?! Путин будет вынужден бежать, и все это будет сыпаться. Пока это-мечты, которые надо реализовать. Все будет зависеть от ВСУ и украинского народа, здесь никаких иллюзий не должно быть, потому что за нас это никто не сделает.

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