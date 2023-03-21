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В Красную книгу Беларуси добавили новое животное

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  • 21.03.2023, 10:30
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В Красную книгу Беларуси добавили новое животное

Оно обитает в Чернобыльской зоне.

В список редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории нашей страны видов диких животных, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь, добавили лошадь Пржевальского. Об этом говорится в постановлении Минприроды, опубликованном на Национальном интернет-портале.

В Красную книгу лошадь Пржевальского (Equus przewalskii Poljakov) включили в перечень с категорией национальной природоохранной значимости I — чрезвычайно высоким риском исчезновения.

Более 100 лет назад в заповедник «Аскания-Нова», расположенный на юге Украины, с северо-запада Китая были привезены одни из последних диких лошадей Пржевальского. В 1998 году заповедник запустил программу по созданию свободноживущих популяций лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины. Со временем эти животные поселились и на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.

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