В Сети высмеяли подобострастный поклон Путина в ноги Си Цзиньпину 11 21.03.2023, 10:40

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Мем полностью раскрывает весь смысл встречи в Москве.

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, несмотря на международный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, который был выдан несколько дней назад Международным уголовным судом в Гааге.

В Сети появилось уже много мемов, посвященных их встрече, но самым популярным стал тот, на котором Путин упал в ноги китайскому лидеру, пишет glavred.info.

Пользователи сети отметили, что фото хоть и сделано при помощи фотошопа, но полностью раскрыло весь смысл их встречи.

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