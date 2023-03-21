Россияне запаниковали из-за стратегических бомбардировщиков США возле Петербурга 21.03.2023, 11:12

иллюстративное фото

Один В-52 несет на себе половину «удара возмездия», который использовала РФ в войне.

В понедельник, 20 марта, Минобороны РФ приказало поднять в воздух Су-35 в ответ на пролет двух стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем в сторону российской границы.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, МО России заметило на радарах две воздушные цели, летевшие в сторону границы РФ. Потом выяснилось, что это были американские бомбардировщики B52H.

«Истребитель Су-35 поднялся в воздух для предотвращения пересечения границы. После ухода иностранных самолетов он вернулся обратно на аэродром своей базы», - отмечает издание.

«В очередной раз носитель ядерного оружия стратегический бомбардировщик США Б-52 отрабатывал учебное задание по нанесению удара по Санкт-Петербургу. Один Б-52 несет в себе, между прочим, половину «удара возмездия», которые наносились по всей Украине. У берегов Балтии, кроме всего прочего, находится и ракетный корабль ВМФ США типа «Арли Берк», который тоже несет в себе два залпа, суммарно превосходящие любой из ранее выпущенных «ударов возмездия».

По всей видимости, это подготовка к украинскому наступлению на юге Украины - демонстрация того, что в случае, если Кремль решит ответить на него повышением ставок, то на такой ход у НАТО есть свои козыри. Другого толкования эти учебные полеты и демонстрация не имеет», — отмечает российский эксперт Анатолий Несмиян.

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