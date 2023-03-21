«Чтобы отвести детей в детский сад, нужно идти с ними по полю» 21.03.2023, 11:11

Белорус пожаловался на ремонтные работы, превратившие дорогу в «кашу из грязи».

На состояние дорог в Intex-press жалуются не только жители Барановичей. Фото своих улиц присылают и жители района. Среди них – Евгений из деревни Лавриновичи.

По словам Евгения, в деревне Лавриновичи Барановичского района он проживает 4 года, и поначалу проблем с проезжей частью улиц Цветочная и Мирная не было. Сейчас же дорожное полотно представляет собой грязь и лужи, которые являются «настоящим испытанием» как для транспорта, так и жителей деревни.

– Изначально проблем не было, дорога была отсыпана песчано-гравийной смесью, передвигаться по ней не составляло никакого труда. Все изменилось после того, как на улице начались ремонтные работы по укладке коммуникаций, – рассказывает мужчина.

В результате дорога, как отмечает Евгений, превратилась в «кашу из грязи», а для того, чтобы в ней не утонуть, приходится идти через поле.

– Грязи по колено. Ноги буквально утопают в этом болоте! – возмущается мужчина. – Чтобы отвести детей в детский сад, нужно идти с ними по полю. Ну разве это нормально?

По его словам, местные жители не раз обращались к председателю сельсовета, однако никакого результата это не дало: улицы по-прежнему «плывут».

– После обращения в дорожную службу к нам прислали грейдер, который проехал и разровнял ямы. Но толку-то от этого? С первым дождем снова болото. Ничего и не изменилось! Дороге нужна нормальная подсыпка, чтобы та же машина скорой помощи могла приехать, не застревая в грязи, – считает мужчина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».