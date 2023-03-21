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Американские БТР М113 устроили россиянам смертельные «карусели» возле Бахмута

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  • 21.03.2023, 11:24
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Американские БТР М113 устроили россиянам смертельные «карусели» возле Бахмута

Опубликовано видео умелых маневрен на поле боя.

В сети опубликован фрагмент боевой работы украинских экипажей американских бронетранспортеров М113 вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно по меньшей мере шесть американских БТР, умело маневрирующих на поле боя, поочередно выходя на ударные позиции и поражая оккупантов.

Видеозапись слаженной работы механизированного подразделения сделали украинские пехотинцы, наблюдавшие за действиями сослуживцев из окопа.

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