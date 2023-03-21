«У нас есть собственное помещение в доме для хранения вина» 5 21.03.2023, 12:39

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Белоруска рассказала о своей жизни в Париже.

Журналисты citydog.io поговорили с белоруской Екатериной, которая уже 5 лет живет в собственной квартире в пригороде Парижа.

Екатерина переехала в Париж 5 лет назад. Проблем с поиском квартиры у девушки не было: на момент релокации у ее молодого человека уже была собственная студия, где и остановилась минчанка.

О пригородах Парижа, в которых живут местные

– Мы живем в Леваллуа-Перре. Это довольно престижный пригород Парижа, который официально не входит в столицу. Несмотря на этот факт, границы города довольно расплывчаты. Так, через дорогу от нас находится 16 округ – один из самых дорогих и больших районов Парижа.

До центра из Леваллуа-Перре можно доехать буквально за 25 минут на обычном метро. На самом деле Париж очень маленький, поэтому любой транспорт спокойно ходит во все пригороды. Кстати, даже Минск больше его по площади в три раза!

Многие парижане снимают жилье в пригородах, а на работу ездят в центр. Так выходит намного дешевле, да и найти квартиру в самом городе бывает достаточно сложно. Кроме того, некоторые районы за пределами «официального» Парижа могут быть более интересными и безопасными.

Еще один момент – то, что многие здания в Париже довольно потрепанные. В черте города вам скорее всего предложат старую плохо отапливаемую квартиру за 1500€ в месяц. За те же деньги в пригородах можно снять жилье в относительно новом доме с хорошим ремонтом.

О квартире: балкон с видом на садик, два рабочих места и подвал для вина

– У нас достаточно небольшая студия 38 кв.м. Есть крохотная кухня, два рабочих места, зона для сна и балкон. В квартире спокойно могут находиться около 5 человек, а вот большему числу гостей вряд ли будет комфортно.

То, что парижане стирают вещи только в прачечных на улице – стереотип. Практически во всех квартирах, кроме самых маленьких, есть стиральные машины. Обычно еще на кухне будет посудомойка. Заметила, что местные не очень любят мыть посуду руками. У нас посудомойки нет – впрочем, как и места для нее.

В квартире есть балкон, который выходит на небольшой садик. Для центра Парижа зелень у дома – большая редкость, а вот для пригородов наоборот норма. На лоджии мы устроили небольшую зону отдыха со столиком и креслами.

Еще мой муж посадил растения в кадках. Чтобы не переживать о режиме полива, он провел специальные трубочки к горшкам, по которым вода автоматически поступает к цветам в определенное время дня. Я особо не знаю, как это работает, но вся система подключена к трубам в доме.

Кроме того, у нас есть собственный подвальчик в доме. Это небольшое помещение, где мы храним вино.

Коммуналка: приходит раз в три месяца

Зимой в квартире может быть достаточно холодно. У нас центральное отопление, но стационарных батарей нет. Прогревается все от пола и регулировать его температуру мы никак не можем.

Обычно в прохладную погоду в комнате градусов 19-20. Хотя внутри у нас как-то было и 16 градусов, когда в доме были проблемы с трубами. Изоляция в домах плохая, если сравнивать ее с Беларусью. Хотя стоит учитывать, что и погода в Париже намного мягче.

Коммуналка приходит раз в триместр. Выходит примерно 250€. Кроме того, мы платим за дополнительные услуги консьержа и садовника. В год отдаем примерно 1500-2000€ на общие расходы товарищества, в которое входит наш дом.

А сколько стоит аренда и покупка квартиры?

– Цена на съем такой студии, как у нас, будет варьироваться около 1100€, на покупку – 11000 €/кв.м. Если брать в кредит на 20 лет, то в месяц выплаты будут составлять примерно 1300 €. Здесь дешевле снимать квартиру, чем выплачивать ипотеку.

Цены отличаются в зависимости от района. Например на севере, востоке и юге столицы цена на покупку жилья будет стоит примерно 8000-9000 €/кв.м. Считается, что там не очень безопасно: на улицах могут продавать наркотики, распространены кражи.

На западе и в центре стоимость выше и может доходить до 22000 €/кв. м. Это престижные районы, где много магазинов, офисов и нет криминала на улицах.

Двоим в нашей студии достаточно тесно: у нас нет личного пространства, мы даже не можем комфортно одновременно находиться на кухне. Именно поэтому сейчас планируем покупку второй квартиры, которая будет побольше нынешней. В целом приобрести недвижимость в Париже так же сложно, как и снять что-то.

Например, если вы берете кредит, то банк обычно требует наличие бессрочного рабочего договора с довольно высокой зарплатой. Без него вам скорее всего откажут.

Сложности возникают и с предложениями: их не очень много. На одну квартиру могут сразу претендовать несколько человек, и владелец будет из них выбирать по собственным критериям .

Никакой дискриминации по поводу национальности или знания французского языка обычно у владельцев квартир нет. Смотрят в первую очередь на платежеспособность человека. Знаю, что для аренды у тебя должен быть поручитель, который в случае чего сможет платить вместо вас. Это правило относится к любому, кто собирается снимать жилье в Париже.

Париже довольно дорогой город, но ты быстро привыкаешь ко всем его особенностям и нюансам, которые точно того стоят жизни здесь.

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