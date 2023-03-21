Полковник ВСУ: Время господства россиян в Крыму подходит к концу 21.03.2023, 16:49

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Владислав Селезнев

Есть плохие новости для российских оккупантов.

Полковник ВСУ Владислав Селезнев убежден, что в ближайшее время Украина сможет провести успешное контрнаступление, что позволит освободить оккупированный Крым

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«У меня плохие новости для путинских оккупантов, которые пока еще царствуют на территории временно оккупированного Крыма. Их господство в Крыму подходит к концу и будет прекращено успешным контрнаступлением Вооруженных Сил Украины. Ведь то, что произошло этой ночью в Джанкое, является свидетельством того, что Украина имеет ресурсы для того, чтобы наносить точечные удары по базам рашистов в Крыму», - пояснил Селезнев.

Полковник ВСУ отметил, что Джанкой является ключевым транспортным узлом для российской армии.

«Джанкой является ключевым железнодорожным узлом для логистики российской армии. Именно через Джанкой проходят все дороги в Крыму. Поэтому россияне активно используют этот город для того, чтобы переправлять технику для войны против Украины. Также на территории Джанкоя находится мощный логистический хаб», - добавил он.

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