Искусственный интеллект написал сценарий к эпизоду «Южного парка» об ИИ 21.03.2023, 17:07

Авторы указали в титрах ChatGPT как соавтора сценария.

Во время работы над серией «Глубокое обучение» (Deep Learning) создатели мультсериала «Южный парк» (South Park) воспользовались помощью чат-бота ChatGPT, пишет nv.ua.

В четвертом эпизоде 26-го сезона герои сериала узнают, что могут использовать искусственный интеллект для выполнения домашних заданий. Также они начинают пользоваться ChatGPT, чтобы писать девушкам.

В конце концов Стен просит ChatGPT «написать историю, которая происходит в Южном парке, где мальчик по имени Стен должен убедить свою девушку, что это нормально, что он соврал об использовании ИИ для отправки ей сообщений». Ответ чат-бота и стал частью дальнейшего сюжета.

Авторы указали в титрах ChatGPT как соавтора сценария. А «голос» чат-боту подарил AI-генератор голоса на основе текста Play.ht.

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