На кладбище во Владивостоке выстроилась очередь из катафалков 1 21.03.2023, 21:59

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Сотрудники спешно роют могилы для пребывающих тел погибших на войне в Украине.

На одном из кладбищ во Владивостоке образовались очереди — сотрудники спешно роют могилы для пребывающих тел погибших на войне в Украине. Об этом изданию «Сирена» рассказала местная жительница.

По ее словам, машины на Морское кладбище едут «одна за другой», а новые могилы приходится рыть прямо рядом с дорогой и на краю холма. Вместе с катафалками на кладбище привезли грузовик щебня — вероятно, для отсыпки мест захоронения.

«Молодые ребята погибли непонятно за что. <…> Катафалки в очередь стоят просто. Здесь в декабре еще ничего не было, вообще ни одной могилы тут не было», — говорит женщина на записи.

По данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за год вторжения в Украину российская армия понесла больше боевых потерь, чем за все войны со времен Второй мировой вместе взятые — от 200 до 250 тысяч человек, среди которых 60-70 тысяч убитых.

По данным британской разведки, к февралю реальные потери российской армии в Украине достигли 175–200 тысяч человек. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объяснял такие цифры тем, что военное руководство отправляет на штурм большое количество пехоты. По его словам, Россия воюет «почти как в Первую мировую войну».

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