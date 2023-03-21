Дроны атаковали Брянскую область 21.03.2023, 22:49

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Второй раз за сутки.

Беспилотники ВСУ дважды за день ударили по Брянской области. Вторую атаку украинские дроны нанесли по поселку Климово, повредив пять жилых домов, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Еще одна атака со стороны ВСУ. БПЛА совершен обстрел поселка Климово. Пострадавших нет. Имеются повреждения пяти жилых домов. В настоящее время на месте уже работают все оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее 21 марта Богомаз сообщил, что украинские беспилотники ударили по нефтепроводу «Дружба», скинув на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области неустановленный боеприпас.

«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в н/п Мамай, Тростань, Дружба, Сновское, Дубровка», — написал он.

Украинские дроны все чаще атакуют нефтепровод «Дружба». За неделю это была уже четвертая попытка вывести его из строя. 15 марта представитель компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил, что на нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» нашли взрывчатку. По версии следствия, самодельное устройство, начиненное 500 г пластита и металлическими шариками, было сброшено с дрона.

Кроме того, ночью 21 марта украинские беспилотники атаковали Крым. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что в городе Джанкое сработала система ПВО. По данным Astra, дроны ударили по железнодорожному вокзалу, повредив локомотивное депо, здание охраны, товарно-материальный и топливный склады.

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