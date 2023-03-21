Белорус пытался пригнать из Литвы роскошную Audi, но вмешался Интерпол 21.03.2023, 23:27

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Оказалось, что авто было угнано во Франции.

На сайте литовских пограничников сегодня боевиковая классика: угон шикарного авто во Франции, Интерпол, и задержание ничего не подозревающего (вроде как) перегонщика. Из трейлера и так все понятно, но все же надо чуть подробнее.

Audi RS5 Sportback приехала на пункт пропуска «Райгардас». Мониторы пограничников сразу показали, что машина со 2 марта значится в базе Интерпола: ее угнали во Франции. Все это время искали, но она все же успела проехать полторы тысячи километров и засветиться аж на литовско-белорусской границе, пишет «Онлайнер».

Техпаспорт, якобы выданный в Германии, специалистам показался поддельным, номера — фальшивыми. Вероятно, более точная информация по этим вопросам появится позже.

Сообщается, что за рулем Audi находился 37-летний белорус. Он заявил, что работает в польской компании, которая имеет филиал в Беларуси. Задержанный объяснил, что получил ключи по почте и должен был забрать автомобиль с подземного паркинга в Друскининкае, перегнать машину в Гродно и передать покупателю.

Показания белоруса сочли последовательными и логичными, поэтому после допроса мужчину отпустили в статусе свидетеля. В отделении пограничной полиции начато досудебное расследование по факту приобретения имущества, полученного преступным путем, а также подделки документа. Самым строгим наказанием, предусмотренным законом за эти правонарушения, является лишение свободы на срок до шести лет.

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