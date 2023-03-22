На границе с Польшей лукашисты проверяют телефоны у выезжающих из Беларуси
- 22.03.2023, 0:41
Смотрят даже удаленное.
По информации «Брэсцкай вясны», у тех, кто выезжает из Беларуси в Польшу на автобусах через пункт пропуска «Брест-Тересполь», сегодня выборочно проверяют телефоны.
По информации правозащитников, в телефонах силовиков интересуют:
список установленных приложений;
список удаленных (!) приложений;
библиотека в Youtube (список просмотренных видео, лайки к видео);
проверка переписок в телеграме (если мессенджер не установлен, то требуют установить);
галерея фотографий, а также корзина галереи;
лайки, комментарии, история сторис в инстаграме;
проверка переписок у остальных мессенджеров.
У въезжающих также проводится проверка содержимого телефона.