На границе с Польшей лукашисты проверяют телефоны у выезжающих из Беларуси 22.03.2023, 0:41

Смотрят даже удаленное.

По информации «Брэсцкай вясны», у тех, кто выезжает из Беларуси в Польшу на автобусах через пункт пропуска «Брест-Тересполь», сегодня выборочно проверяют телефоны.

По информации правозащитников, в телефонах силовиков интересуют:

список установленных приложений;

список удаленных (!) приложений;

библиотека в Youtube (список просмотренных видео, лайки к видео);

проверка переписок в телеграме (если мессенджер не установлен, то требуют установить);

галерея фотографий, а также корзина галереи;

лайки, комментарии, история сторис в инстаграме;

проверка переписок у остальных мессенджеров.

У въезжающих также проводится проверка содержимого телефона.

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