В Греции разоблачили российскую шпионку 22.03.2023, 5:00

Она интересовалась личными данными умерших.

Служба национальной разведки Греции на прошлой неделе разоблачила российскую шпионку, которая под прикрытием владелицы магазина вязаных вещей пыталась получить доступ к данным умерших людей.

Как сообщает издание Protothema.

По данным спецслужб, шпионкой является 35-летняя Ирина Александровна Смирева, которая ранее действовала в Мексике и Черногории по фальшивому паспорту гражданки Перу.

В Греции за пять миллионов долларов она «приобрела» идентичность «Марии Цаллы» - дочери греческих эмигрантов, которая переехала в Афины еще ребенком и через год натурализовалась. «Цалла» открыла магазин вязаных вещей в центральном афинском районе Паграти и увлекалась фотографией.

Кроме того, Смирева начала встречаться с местным греком — школьным учителем, которого использовала как прикрытие; по данным греческих спецслужб, россиянка замужем за другим шпионом из России, который базируется в Бразилии.

Российская шпионка, считают в Греции, работала на Службу внешней разведки или Главное разведывательное управление РФ и относится к особой категории шпионов под названием «нелегалы», которых засылают в страны Запада для «выполнения особой роли».

Смирева попала в поле зрения греческих спецслужб после того, как была обнаружена связь с ней двух российских агентов, арестованных в Словении в январе. Также им показалось подозрительным попытки «Цаллы» получить доступ к базе данных умерших людей в Греции, что является обычной практикой агентов.

Но женщину не успели задержать — несколько недель назад она уехала из Греции, закрыв магазин и удалив все профили в соцсетях.

В прошлом году Греция была среди стран ЕС, которые решили выслать российских дипломатов - 12 представителей российской дипмиссии, которых подозревали в шпионской деятельности.

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