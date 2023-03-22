В эфире у пропагандиста Соловьева «эксперт» упал в обморок 7 22.03.2023, 8:11

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Не выдержал порции лжи?

Известный пропагандист Владимир Соловьев «потерял» одного из своих «экспертов» прямо во время прямого эфира. Мужчина по неизвестным причинам резко свалился на пол.

Момент падения попал на видео. В сети с иронией отреагировали на инцидент и предполагают, что мужчина не выдержал «передозировки» лжи.

Как видно из кадров, сначала мужчина, исполнявший роль очередного «эксперта» у Соловьева, стоял возле стола в студии и улыбаясь поддакивал пропагандисту.

Вдруг он ни с того ни с сего падает на пол во время «речи» Соловьева.

При этом пропагандист не слишком торопился на помощь.

«Врача в студию!» – крикнул неохотно Соловьев.

Пользователи сети выдвигают разные версии и того, почему мужчина потерял сознание, и того, почему так странно отреагировал Соловьев.

«Здесь возможен вариант, когда он побоялся, что «эксперта отравили»;

«Новичок»;

«Отключили от матрицы»;

«Карма догнала»;

«Стал ватным с головы до ног»;

«Не выдержал пропаганды», – пишут пользователи.

Пользователи также нашли «эксперта», который потерял сознание в студии Соловьева. Им оказался «востоковед» Андрей Корнеев.

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