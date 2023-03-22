Российский Ка-52 «Аллигатор» проиграл битву ЛЭП на Донбассе 22.03.2023, 9:00

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Вертолет зацепился за провода и рухнул вместе с экипажем.

Энергоинфраструктура Украины нанесла ответный удар российской военной авиации на Донбассе.

На этот раз вертолет Ка-52 «Аллигатор» не смог преодолеть череду препятствий и рухнул, запутавшись в проводах ЛЭП в Луганской области.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

После крушения судна экипаж вертолета отправился в вечный полет, не успев катапультироваться. Вертолет после удара об землю сгорел дотла. Дата и место съемки неизвестны.

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