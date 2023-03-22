Российский Ка-52 «Аллигатор» проиграл битву ЛЭП на Донбассе
- 22.03.2023, 9:00
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Вертолет зацепился за провода и рухнул вместе с экипажем.
Энергоинфраструктура Украины нанесла ответный удар российской военной авиации на Донбассе.
На этот раз вертолет Ка-52 «Аллигатор» не смог преодолеть череду препятствий и рухнул, запутавшись в проводах ЛЭП в Луганской области.
Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».
После крушения судна экипаж вертолета отправился в вечный полет, не успев катапультироваться. Вертолет после удара об землю сгорел дотла. Дата и место съемки неизвестны.