В Минске пенсионер с балкона стрелял из ружья по прохожим 22.03.2023, 9:22

иллюстративное фото

Пуля попала в руку проходящего мимо мужчины.

В Минске пенсионер с балкона стрелял из пневматического ружья и попал в прохожего. Пенсионер, по его словам, решил пристрелять свое пневматическое ружье, которое он купил пять лет назад. Пуля попала в руку проходящего мимо мужчины. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.

В милицию поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о доставке в больницу мужчины с предварительным диагнозом «огнестрельное ранение левой руки».

Как выяснилось, столичный пенсионер еще 2018 году купил пневматическое ружье. По какой-то причине пристрелять он его решил только сейчас, что и сделал с балкона своей квартиры.

Пуля попала в руку проходящего мимо мужчины. Скорую помощь пострадавшему вызвали работники шиномонтажа, расположенного неподалеку.

64-летнего пенсионера задержали. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. В милиции отметили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы.

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