Украинские военные показали мастер-класс по ликвидации российских танков 22.03.2023, 9:30

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Эпичная детонация боекомплектов попала на видео.

Украинские военнослужащие продолжают наносить потери российским оккупационным войскам в Запорожской области. Бойцы из 65-й отдельной механизированной бригады мастерски уничтожают танки захватчиков.

Соответствующие кадры работы по врагу опубликовал obozrevatel.com. На них украинские защитники продемонстрировали, как они уничтожают бронетехнику «второй армии мира».

На российские танки сбрасывают боеприпасы с беспилотников, после чего вражеская техника получает повреждения.

А иногда все выглядит еще более эпично – в случае, если украинский снаряд сбрасывают на танк с боекомплектом, раздается мощный взрыв, после чего боеприпасы войск РФ длительное время детонируют.

«Не хотели по хорошему? Получайте», – говорят украинские защитники.

Некоторые российские захватчики пытаются сбежать, чтобы спасти свои жизни и технику, однако в конце концов расплата ждет всех оккупантов.

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