Латвия предложила захлопнуть санкционную «ловушку» для Лукашенко
- 22.03.2023, 9:35
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Глава МИД страны Эдгар Ринкевичс озвучил интересный ход.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс призвал как можно быстрее принять решение о согласовании санкций, введенных в отношении Беларуси, с санкциями против России, тем самым уменьшив возможность их обхода.
Об этом говорится в заявлении на (сайте МИД Латвии https://www.mfa.gov.lv/).
На заседании Совета ЕС по общим вопросам Ринкевичс также заявил, что Латвия продолжит оказывать всю возможную политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украине, и решительно поддержит дальнейшие действия по обеспечению ответственности российских должностных лиц за преступление агрессии.
Сообщается, что Совет ЕС провел неформальную беседу с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
«Министр иностранных дел от имени Латвии выразил поддержку интеграции Украины в ЕС и начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС после выполнения ею рекомендаций, сформулированных Европейской комиссией», - говорится в заявлении.