«Дочь пришла со школьного собрания с квадратными глазами» 7 22.03.2023, 10:05

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Родители белорусских подростков рассказали, чем занимаются лукашисты в школах.

Издание «Салідарнасць» расспросило родителей подростков, знают ли они, о чем говорят с их детьми в школе.

Недавно читатель прислал в редакцию любопытную брошюру, которую раздают в некоторых белорусских школах — подросткам предлагают изучить «Памятку учащемуся по антикоррупционной безопасности».

Также стало известно об анкетировании для учащихся старших классов — среди вопросов, например, «Способна ли наша армия защитить страну?», «Хотели бы вы выехать из Беларуси?», «Согласны ли вы, что защита Отечества — священный долг каждого мужчины?».

Но одними только бумажными опросниками и брошюрами идеологическая работа в школах сегодня не ограничивается: помимо допризывной подготовки и «патриотических» факультативов, военно-патриотических клубов и ячеек БРСМ, каждую неделю проводятся классные часы, тематические единые уроки, прикрытые творчеством идеологические конкурсы и т.д.

***

— У нас со школьной «обязаловкой» давно напряженные отношения, а в этом учебном году все это чувствуется еще острее, — говорит мама восьмиклассницы, минчанка Елена (имена всех героев изменены по их просьбе — С.). — Начали ругаться мы еще с дневника — дочь еще летом купила себе канцелярию, в том числе симпатичный дневник с Национальной библиотекой на обложке.

И вот где-то в октябре, после первых проверок, вдруг выяснилось, что он «не соответствует требованиям», а подходят, мол, те и только те дневники, которые одобрило в текущем году Минобразования.

Нам не то чтобы было жаль денег купить новый, цена вопроса — пара рублей, но хотелось нормальных объяснений, а не упертого «не положено», тем более, ни на первый, ни на второй взгляд ничем, кроме обложки, дневники не отличались. Уже потом мне на пальцах пояснила подруга, что в «новой редакции» допечатали на форзаце праздник — день народного единства. А в школе так никто и не признался, что дело в нем, но мозг дочери выедали чайной ложкой, она решила не идти на конфронтацию.

Но с дневника, вспоминает Елена, придирки классного руководителя и завуча только начались — школьницу то записывали без ее ведома на «патриотические» мероприятия по субботам, мотивируя некой мифической разнарядкой — столько-то учащихся от каждого класса, — то грозили выговорами за «неудом» по поведению за пропуск классных и информационных часов.

— Когда недавно прокатилась волна паники в связи с ЧВК «Рёдан» и массовыми задержаниями подростков, у нас, как и во всех школах, прошли внеочередные информационные часы. И знаете, что меня неприятно поразило? Ни один педагог, психолог, завуч, которые беседовали с детьми, даже не попробовал взять доверительный тон и предположить, что наши восьмиклассники тут не при чем.

Все профилактические беседы строились в воспитательно-обвинительном тоне, мол, знаем, что вы от безделья лезете, куда не следует — а моей дочери отдельно «порекомендовали» идти лучше в БРСМ, чем красить волосы в черный цвет и гулять по торговым центрам.

Дочь пришла с собрания с квадратными глазами: «Мама, почему они считают нас всех тупыми — если смотришь аниме, так сразу «Рёдан»? Почему вообще виноваты не «оффники», которые всех задирают, не всем известные хулиганы, которые могут перцовку притащить и в гардеробе распылить, а люди, которые пытаются как-то выделиться?».

Я ей в ответ нашла в интернете концерт группы «Ласковый май» в Минске на стадионе «Динамо», и рассказала, что всегда, во все времена, подростки делали что-то, что не нравилось взрослым — слушали «не ту» музыку, одевались «не так» и т.д. Просто некоторые не помнят, что и они были такими подростками, а некоторые изображают из себя святош.

…Пока в этой школе хорошие предметники по английскому и математике, мы здесь остаемся, но идеологическую обработку жестко фильтруем. То есть, дочка сидит на классных часах, но пропускает мимо ушей все пассажи про переписанную историю и любовь к государству.

Сейчас, до весенних каникул, одна такая обязаловка осталась — будет классный час про Хатынь, всем детям сказали явиться в официально-деловом стиле, якобы будет какая-то проверка.

***

Отец двоих сыновей Алексей уверен, что мальчишкам в нынешних белорусских школах приходится сложнее, потому что их априори рассматривают как потенциальных «защитников Отечества»:

— Мне как-то позвонила с претензиями классная сына, он в 7-м классе — мол, обеспечьте явку вашего ребенка на мероприятия шестого школьного дня, а то он уже и субботник пропустил, «а нам сильные мальчики нужны были», и хоккей пропустит. А если так продолжится, то придется писать объяснительную (!).

Я, честно говоря, немножко разозлился. И ответил, что, во-первых, шестой школьный день — дело добровольное, а сын не высказывал желания посещать школу еще и по субботам, а во-вторых, я против привлечения детей на некие субботники или любые другие мероприятия без ведома родителей.

А то, как родителям нужно собственных детей с пары уроков отпросить — так письменное заявление на имя директора и «ответственность за жизнь и здоровье беру на себя», а как школе нужно — так по звонку, по щелчку пальцев извольте явиться. В общем, я пригрозил жалобой в районную администрацию, и от сына как-то сразу отстали.

В случае со старшим сыном-десятиклассником, продолжает Алексей, ситуация более сложная: педагоги не говорят прямо, но прозрачно намекают, что от послушания и активного участия (или неучастия) в школьной жизни будет зависеть необходимая для поступления характеристика завтрашних выпускников.

— Если раньше ограничивалось рассылкой в вайбере на тему наркотиков, то сейчас перед каждыми школьными каникулами им напоминают об ответственности за «участие в несанкционированных массовых собраниях».

Вот буквально на днях был на очередном родительском собрании — нам тоже первым делом зачитали выдержки из административного и уголовного кодекса — «народные» статьи 24.23, 369 и еще 203-1, о незаконном разглашении персональных данных.

А в конце пришла завуч в класс и говорит, мол, формально дети на каникулах уже с этой субботы, но вы, надеюсь, понимаете, что лучше провести этот день с пользой — вот 25 марта день открытых дверей в Военной академии, будет очень интересно: экскурсия по факультетам, покажут быт и учебу курсантов, солдатской кашей угостят — короче, все в клуб «Ракетчик».

Кто-то из родителей пошутил: «А если у меня дочь и она не хочет в армию?» — а завуч абсолютно серьезно: «Тогда в первые дни каникул пусть посидит дома».

***

А вот в другой столичной гимназии, рассказывает «Салідарнасці» мама 9-классницы Ольга, уже детей накануне весенних каникул попросили «напомнить родителям, что они несут за вас ответственность перед обществом и государством».

— Непонятно, то ли самих старшеклассников стращали, чтоб никуда не сунулись на День Воли, то ли за взрослыми призвали проследить, — рассуждает Ольга. — Еще не так давно, перед днем Конституции, у них тоже проходило анкетирование и беседа на классном часе.

Вроде бы о любви к Родине, но с другой стороны, вопросы задавали вроде «как вы относитесь к росту экстремистских настроений», «цените ли вы возможности спокойно жить и учиться, которые предоставило наше государство», «кого, по вашему мнению, можно назвать настоящим патриотом нашей страны и почему»…

Со слов дочери об этом мероприятии у меня вызвало, мягко говоря, недоумение напоминание о подвигах типа Матросова, спасении флага ценой собственной жизни — это вот серьезно учителя пытаются заявить современным подросткам как образец патриотизма?

Показательной, по мнению Ольги, стала и объединенная борьба педагогов, идеологов и силовиков с ЧВК «Рёдан»:

— Нам первым делом заявили, что нужен цифровой контроль и ограничение интернета, слежка за соцсетями детей…. То есть, не по-настоящему интересная, увлекательная альтернатива, а тупо — запретить, отнять, запугать. Не надо, чтобы дети развивались, а надо, чтобы были подконтрольны, сидели тихо и никуда не лезли.

Неужели они не понимают, что в новом столетии, с совершенно новым поколением эти советские методы не работают?

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