Психолог рассказал, как глава КНР издевался над Путиным 3 22.03.2023, 10:16

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В Москву приехал новый властитель.

Во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным президент Китая Си Цзиньпин доминировал и смотрел на своего коллегу с психологическим давлением. Об этом рассказал политический психолог Валентин Ким в эфире телеканала «Киев».

«Мачизм Путина заканчивается там, где начинается граница Китая. Это всем известно. В этом случае мы наблюдали несколько невербальных признаков: то как он нервничал, он бился ногами, сжимал кресло... Это демонстрирует нам доминацию Си Цзиньпина», - отметил Ким.

Если посмотреть на обоих диктаторов сразу, то, как подчеркнул психолог, можно увидеть подавленность Путина и доминацию Си Цзиньпина. По словам психолога, поведение лидера КНР в таком случае более интересно, чем поведение главы Кремля.

«Позиция господина Си очень интересная, он просто издевался над Путиным. Его посадка, этот поворот головы, этот взгляд, который он от него не отрывал на протяжении всей его речи... Это очень сильное психологическое давление. Он на него смотрел как руководитель на подчиненного. Такая поза, такой взгляд, неподвижность... Он словно экономит движения, он не тратит их на своего подчиненного. Все это является признаками невербальной доминации. В Москву приехал новый обладатель Владимира Путина», - подчеркнул специалист.

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