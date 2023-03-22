Бойцы ВСУ забросали трофейными гранатами противотанковый расчет россиян

Бойцы ВСУ забросали трофейными гранатами противотанковый расчет россиян1
- 22.03.2023, 10:19
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Видео боя от 30-й бригады имени князя Константина Острожского.
В сеть попало видео, на котором бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского с помощью дронов уничтожают российский противотанковый расчет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры распространены пресс-службой 30-й бригады.
«30 ОМБр жарит рашистских противотанкистов трофейными гранатами», - отмечается в сообщении.