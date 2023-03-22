Эль Мюрид: Председатель Си забрал у Кремля «красную кнопку» 22.03.2023, 10:50

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Эль Мюрид

Новый хозяин устроил выговор начальнику своей газовой заправки.

В совместном заявлении лидера КНР Си Цзиньпина и главы РФ Владимира Путина, опубликованном 21 марта, говорится о недопустимости ядерной войны. Документ был опубликован на официальном канале Кремля.

«В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», - говорится в документе.

Отметим, что эти слова - последовательная позиция Китая последний год. После того, как Москва развязала полномасштабную войну против Украины, Пекин несколько раз выступил с заявлениями, в которой предостерег Москву от применения ядерного оружия.

Такое предупреждение было сделано на фоне угроз со стороны Москвы по поводу «красной кнопки». Некоторые эксперты считают, что эти заявления стали мощным сдерживающим фактором для властей РФ.

Ситуацию прокомментировал российский блогер, политический аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) в Telegram.

Эксперт считает, что Цзиньпин в ходе переговоров получил обещание от Путина неприменения ядерного оружия. То есть, у диктатора отобрали ядерную дубинку, которой он пытается запугать Запад.

«Председатель Си выговорил начальнику своей газовой заправки, чтобы тот угомонился сам и влил пару ведер отвара пустырника своим не в меру говорливым подчиненным. Начальник, судя по заявлению, пообещал. Хотя, конечно, ему соврать - что почесаться», - написал эксперт.

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